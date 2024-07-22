好zone動：阻力帶強化大腿 改善膝關節伸展

【明報專訊】膝關節曾經受傷或接受手術的人，如前十字韌帶（anterior cruciate ligament，ACL）重建手術或膝關節置換手術的患者，往往面臨大腿股四頭肌力量流失或膝關節無法完全伸直的問題。以下介紹膝關節終端伸展（terminal knee extension）運動，在膝關節伸直的最後15至20度範圍內做阻力訓練。此運動在膝關節手術後或康復期間具有重要作用，可以強化四頭肌，協助加快膝關節的伸展恢復，令關節更靈活和穩定等。如你感覺膝關節在伸展時無法完全伸直，或伸直時出現無力感，可以試試膝關節終端伸展運動。如在運動過程中出現任何不適，應立即停止並尋求專業意見。