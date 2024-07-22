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副刊

健康

好zone動：阻力帶強化大腿 改善膝關節伸展

【明報專訊】膝關節曾經受傷或接受手術的人，如前十字韌帶（anterior cruciate ligament，ACL）重建手術或膝關節置換手術的患者，往往面臨大腿股四頭肌力量流失或膝關節無法完全伸直的問題。以下介紹膝關節終端伸展（terminal knee extension）運動，在膝關節伸直的最後15至20度範圍內做阻力訓練。此運動在膝關節手術後或康復期間具有重要作用，可以強化四頭肌，協助加快膝關節的伸展恢復，令關節更靈活和穩定等。如你感覺膝關節在伸展時無法完全伸直，或伸直時出現無力感，可以試試膝關節終端伸展運動。如在運動過程中出現任何不適，應立即停止並尋求專業意見。

膝關節終端伸展

準備姿勢：

1.站立，雙腳與肩同寬，保持身體挺直，腹部收緊

2.將合適自己能力的阻力帶，一端固定在穩固地方，另一端圈在膝關節後方

3. 膝關節保持微微彎曲

4.如有需要，可以扶着穩定物件支撐

動作：

‧專注於大腿前的股四頭肌肌肉，慢慢收縮股四頭肌，將膝關節從彎曲狀態慢慢伸展，直到膝蓋盡可能伸直

‧每次伸展到最直時維持5秒，然後慢慢放鬆。每組做15至20次，共做3組

注意事項：

1.收緊和放鬆肌肉的動作要緩慢

2.用股四頭肌發力，避免「借力」

文：周錦浩（註冊物理治療師）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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