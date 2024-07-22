睡不好 放大痛感 運動受傷風險增1.7倍

良好睡眠是訓練後最好的恢復方法。然而，資料顯示約40%運動員都有睡眠問題。睡眠質素差，既影響運動恢復與表現，亦增加受傷風險，更會影響慢性肌肉骨骼疼痛恢復。

40%運動員有睡眠問題

美國國家肌力與體能協會（National Strength & Conditioning Association） 曾發表「疲勞恢復金字塔」（右圖），顯示睡眠對於身體和心理的恢復至為重要。睡眠分為不同階段，包括淺睡、深睡和快速眼動期。淺睡是第一階段，這時候身體逐漸放鬆，心跳和呼吸變慢，為進入深睡做準備；深睡是恢復力最強的階段，這時候身體會釋放生長激素，修復肌肉和組織，並增強免疫系統；快速眼動期則是夢境最活躍的階段，這個階段對於記憶和學習有重要作用。成年人每晚需要7至9小時睡眠時間，當中包括3至5個睡眠周期。而高品質睡眠應該是在牀上30分鐘內入睡，實際睡眠時間佔總睡眠時間（即實際睡眠時間及上牀後未入睡的時間）的85%或以上。

瞓不夠乳酸積聚快 最大攝氧量減

睡眠不足會對身體機能產生多方面負面影響。首先，睡眠不足會導致免疫系統受抑制，功能下降，使我們更容易生病；其次會影響代謝率，增加食慾，特別是對高熱量食物的渴望，從而導致體重增加。心理健康方面，長期睡眠不足會導致情緒不穩，增加焦慮和抑鬱的風險。認知功能也會受影響，表現為注意力不集中、記憶力下降和決策能力減弱。

學術期刊Sleep刊出一篇針對大學棒球運動員的文獻指，球員最大力量輸出的高低與睡眠有關聯，總睡眠時間和睡眠效率愈高，關聯愈強；相反，零星分散的睡眠則與更高最大力量輸出呈負相關。此外，睡眠質素差的精英運動員，在無氧測試中的平均和最大力量輸出都較低，無氧及有氧運動能力都下降。耐力表現上，欠缺睡眠會令靜止心率提升，運動時乳酸更快積聚，最大攝氧量降低。

反應遲鈍 影響判斷力

經過整日訓練，運動員應該睡個好覺。 然而，約40%運動員有睡眠問題。睡眠不足從多方面影響運動表現，研究發現睡眠不足會影響大腦認知功能，導致反應遲鈍和注意力不集中，並影響判斷能力。這對於運動表現，尤其是劍擊這類需要快速決策的項目至關重要。

慢性疼痛難入睡 惡性循環

此外，睡眠不足會影響身體協調和平衡感，使運動員更容易在訓練和比賽中受傷。研究顯示，長期睡眠不足（每晚不多於7小時）會使肌肉骨骼的受傷風險增加1.7倍。慢性肌肉骨骼疼痛是常見的運動損傷之一，疼痛屬主觀感覺，是與實際或潛在組織損傷相關的不愉快感覺。充足睡眠對於管理疼痛也扮演着重要角色，睡眠不足會影響大腦傳輸路徑、疼痛接收，從而將疼痛感覺放大。受影響的大腦區域包括初級體感覺皮質（primary somatosensory cortex）、伏隔核（NAc）、島葉（insula）和視丘（thalamus）；這些大腦區域受到影響，使中樞神經系統對疼痛信號的處理能力下降，加重疼痛感受。睡眠不足時身體的修復和抗炎功能也受到影響，導致外周神經末梢的敏感度增加。

對慢性疼痛患者來說，他們的睡眠質素通常較差，容易遇上入睡困難、夜間常常醒來、早醒等問題，這些睡眠問題又會進一步加重疼痛感受，形成惡性循環 。

文：李玨穎（香港理工大學康復治療科學系博士研究生、中國香港柔道運動員）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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