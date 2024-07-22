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澤星寄語：擇善而行

【明報專訊】現今社會節奏急促，我們或感到生活壓力。外在環境非人力所能控制，影響心情可以理解；但同時我們不要忘記，快樂也可以由自己創造。童軍的格言「日行一善」，正是為自己、為他人創造快樂的不二法門。

與人為善，本是義所當為，不是為自己積德求福。然而行善讓人感到快樂，也是無可否認的事實。那麼，我們從小耳熟能詳的「助人為快樂之本」，可有科學根據？歷來不少心理學家都嘗試解答這個問題。綜合多項研究結果，行善不僅利人，更可利己，而這正是我們感到快樂的根本原因。

為善最樂 有科學根據

首先，行善肯定了我們的存在價值，令我們自覺對社會有貢獻，或對別人有幫助，即使所做善行只是微不足道的小事。同時，行善可以提升自信和自尊，因為擁有行善的能力，本身就是一種恩賜，而不是與生俱來。此外，行善可以培養我們的同理心，提醒我們要保持謙卑，因為行善是一種奉獻或服務，成功與否在乎受助者的感受。另有研究顯示，當幫助別人的時候，大腦會釋出如多巴胺等神經傳導物，讓人感覺良好，並有助促進人際關係和社會連結。

話說回來，很多人對行善的期望似乎過高，總覺得要「有成效」、「有受惠對象」才稱得上為善，其實不然。行善的方式五花八門，怎樣才算「有成效」？我們根本無法制訂劃一衡量標準。至於「受惠對象」，也不必指定某個群體，只要對公眾、對社會有益的事，便是善舉。即使簡單如撿起路上的廢紙放進垃圾箱，甚或向萍水相逢的陌生人祝福一句，我認為都可算是善舉。

猶記得10多年前，我擔任何善衡夫人堂舍監期間，經常帶學生到薄扶林水塘跑步。我習慣向迎面而來的相逢者說聲「早晨」，對方亦會友善地回應。誰知學生看到了，竟問我是否認識他們。另有一次，我駕車上班途中，在分岔路遇上另一輛車，對方讓我先行，我心存感激之餘，整天的心情也愉快起來。事實上，說聲「早晨」、讓人一步，微不足道，卻可以燃亮彼此的心情。可惜不知是否一場新冠疫情，加深了人與人之間的隔閡，這些微小而溫暖的善舉，彷彿愈來愈少了。適逢香港特區政府推行禮貌運動，我認為不妨藉此機會，推廣「以禮待人，從小做起」，並由主動說聲「早晨」開始。「勿以善小而不為」，「早晨」兩字不僅可以拉近人與人之間的距離，也讓大家感到親切愉快。同樣道理，醫生在診症時表達關切的問候，有助建立病人的信任，促進更有效的溝通，何樂而不為？

文：劉澤星（港大醫學院院長）

（港大醫學院院長劉澤星專欄「澤星寄語」，分享醫人醫事，隔周刊出）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[健康]

相關字詞﹕健康 港大醫學院院長 港大醫學院 劉澤星 澤星寄語

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