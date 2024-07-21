綠色生活：暖化縮短發育周期 吃榕的蛾繁殖加速

朱紅毛斑蛾怕風雨

去年9月颱風蘇拉襲港，再加上一場世紀黑雨，多區有大樹倒塌，但對於部分榕屬植物來說，狂風暴雨或許並非百害而無一利，「朱紅毛斑蛾的雌蟲在樹上產卵，或是幼蟲剛孵化出來，風雨會把牠們從樹上清走，所以去年第三代（蛾蟲害）不是特別嚴重」，袁達成說。朱紅毛斑蛾的成蟲身體呈紅色，雌蟲有黑色的觸角鞭節，雄蟲的觸角則是灰白色，兩者交配後雌蟲會在樹頂產卵，「一個朱紅毛斑蛾媽媽可以生100粒卵」。卵經過大約兩周孵化成米黃色的幼蟲，幼蟲生長期按體長和頭部寬度分為六齡，齡期約40至45天，幼蟲會啃食樹葉，當發育成熟便會化蛹，再孵化為成蟲，一個接一個生命周期下來，便有三代、甚至四代朱紅毛斑蛾出現。

袁達成說朱紅毛斑蛾一年有3個生命周期，現時正值第一代成蟲和第二代幼蟲橫行的階段，「每年食葉食得最勁的就是第一代和第二代」。朱紅毛斑蛾各蟲態發育的最合適溫度介乎22.2至28.7℃，袁達成發現本港的榕蛾蟲害自2019年後爆發得更嚴重，這與氣溫上升有關。2020年曾是本港自1884年有紀錄以來第二暖年份，全年平均氣溫為24.4 ℃，較1981至2010年氣候正常值高1.1℃，後來2023年全年平均氣溫比2020年高0.1℃，打破了這紀錄，加快朱紅毛斑蛾的繁殖和發育。過往每年10月，最後一代朱紅毛斑蛾會在樹幹底部的隙縫或泥面中化蛹冬眠，待明年回暖破繭而出，但其休眠期隨天氣變暖而延遲，令越冬蛹和幼蟲提前活動。廣西大學農業學院於2015年發表了《室內自然變溫下朱紅毛斑蛾發育歷期、發育起點溫度和有效積溫》研究，發現朱紅毛斑蛾的卵、幼蟲、蛹和成蟲發育時間各自於平均溫度27℃左右減半。

忽略生物多樣性 難以蟲制蟲

記者上周三隨袁達成到啟德車站廣場觀察，廣場種植了數以百計的垂葉榕和火山榕等，榕屬植物是朱紅毛斑蛾和另一食葉害蟲榕透翅毒蛾的最愛。放眼看一字排開的垂葉榕，像是乖乖待捕的獵物，袁達成不禁慨嘆：「很不幸的是他們（設計者）犯了一個錯誤，就是只種單一植物，一棵有蟲害，所有植物都會遭殃。」他解釋一個平衡的自然生態，動植物會有天敵，就朱紅毛斑蛾來說，寄生蜂是其天敵，不過人工園林的生態環境缺乏生物多樣性，自然難吸引其他生物定殖（colonize），「根本不會有以蟲制蟲的情况」。

朱紅毛斑蛾具備一定距離的飛行能力，不會一飛就飛幾十公里那麼遠，袁達成說朱紅毛斑蛾只會直線飛行，「不會轉彎飛」，牠們會利用「線性傳播」，沿着海邊或公路尋找地方拓殖，如跳飛機般一步步擴展版圖。袁達成說朱紅毛斑蛾每次可飛一兩公里，高山和大廈對牠來說也不是障礙，「有一些（監察榕蛾蟲害的）義工住20幾、30幾樓，也曾發現他家窗前有朱紅毛斑蛾伏在那裏」。那麼朱紅毛斑蛾如何找到榕樹寄主？朱紅毛斑蛾的觸角可作為接收器，感應榕樹獨有的化學物質，人類無法感知這些揮發物。健康的垂葉榕和小葉榕葉有53種揮發物，而朱紅毛斑蛾明顯受其中3種，即D-檸檬烯、β-羅勒烯、β-石竹烯吸引。

離遠看垂葉榕，幾乎每棵都有部分禿枝或黃葉的情况，袁達成指這代表有朱紅毛斑蛾的幼蟲啃食樹葉，「剛從卵孵化出來的幼蟲只吃葉肉綠色的部分，也就是存有葉綠素的部分」，而植物靠葉綠素進行光合作用製造食物，一塊葉片破損後，樹會從其他樹葉抽取葉綠素使用，令樹葉變黃。即使葉子變黃，內裏的營養物質卻沒變，「幼蟲會繼續吃，吃到沒葉肉剩，最後連葉柄也咬」，吃得渣也不剩。

成蟲抗藥能力佳 除害要趁早

湊近觀看垂葉榕，發現不少葉片被咬出破洞，翻看葉底只見一條褐黃色的朱紅毛斑蛾幼蟲在蠕動，其身體表面看上去「擸擸炩」，有點似鼻涕，袁達成說幼蟲帶黏性分泌物，讓牠可黏附樹葉。朱紅毛斑蛾幼蟲身體滑潺潺，難以捕捉，故袁達成建議於泥土中澆灌內吸性除害劑，待榕樹根吸收除害劑，除害劑的殺蟲成分會輸送到樹葉，「幼蟲進食時便吃到毒藥，然後死掉」。袁達成表示，在幼蟲時期下藥最有效，因為成蟲的抗藥能力較佳，服藥後或產生抗藥性，日後「繁衍下一代體壁更厚，除害劑更難殺死牠」。他說九龍區的朱紅毛斑蛾幼蟲正值二齡到四齡時期，是使用內吸性除害劑的好時機。

除了除害劑，袁達成表示可在樹幹上纏麻布或草席作物理防控。因為成熟的朱紅毛斑蛾幼蟲喜歡游走樹幹尋找化蛹的隱蔽之處，麻布的幼細纖維可卡住幼蟲，以防牠們爬到地上化蛹，由於破蛹羽化的成蟲飛行能力低，會棲息在低矮處，於樹幹包裹麻布可聚集牠們，方便清除。不過袁達成留意到，即使康文署做了相關措施，也未有經常替換包裹樹幹的物料，「現在長年包住，麻袋爛到發霉變黑，都照擺」，例如天水圍銀座廣場外榕樹上的麻布已霉爛。

袁達成稱他和義工曾致電1823電話中心向康樂及文化事務署反映蟲害，署方派員為啟德車站廣場的垂葉榕噴灑殺蟲藥，故樹葉表面可見一些被毒殺的朱紅毛斑蛾幼蟲，身體顏色變深啡，像被火烤焦了似的，「你見牠看上去好像要融化一樣」，部分伏在葉底藏匿的幼蟲則未被噴到，仍蠶食榕樹。朱紅毛斑蛾繁殖能力強，數量按代倍增，抓捕時難免有漏網之魚，袁達成說無法一次過殺清光，唯有定期監察，掌握朱紅毛斑蛾的成長階段，安排相應措施，較簡易的物理防控方法如清理樹葉和樹根蟲蛹，能減少蟲口（population）。

朱紅毛斑蛾的幼蟲成熟時，會從樹頂沿着樹幹爬到地上結蛹。啟德車站廣場的垂葉榕下鋪滿碎石，原意是想防止雜草叢生，但袁達成說正因如此，「朱紅毛斑蛾的幼蟲可鑽進碎石裏躲藏和結蛹」，這樣就更難觀察並清走了。

榕透翅毒蛾來襲 如「雙鬼拍門」

今年初尖沙嘴柏麗大道5棵屬古樹名木的榕樹被榕透翅毒蛾侵蝕，康文署已加強應對，情况得以控制但仍未算樂觀。記者和袁達成於啟德車站廣場也發現榕透翅毒蛾的蹤迹，牠在垂葉榕的葉面吐絲化蛹，不過袁達成說朱紅毛斑蛾的蟲害爆發較牠嚴重，並已取代牠成為榕樹首要害蟲。7月正好是朱紅毛斑蛾和榕透翅毒蛾的幼蟲吃榕樹葉的時節，袁達成形容牠們是「雙鬼拍門」。

那麼榕蛾蠶食樹葉到底有何影響？簡單而言就是朱紅毛斑蛾吃了榕樹葉，榕樹失去葉子儲存的葉綠素，製造食物的能力減低，能量儲備少了，從而影響樹的生長、開花結果和抵抗疾病的能力，更易受真菌感染，經年累月後腐爛枯萎。袁達成擔心的是九龍區的朱紅毛斑蛾害呈擴散趨勢，我們從啟德車站廣場出發，經啟德大道公園走到彩虹邨附近，發現太子道東一帶的榕樹葉漸枯黃，估計也受朱紅毛斑蛾幼蟲侵蝕。過去一個月，袁達成與義工實地考察，暫發現九龍區有17棵屬古樹名木的榕樹被榕蛾侵襲，當中以九龍公園數量最多，佔其中11棵。

袁達成曾任職康文署34年，在樹木組工作7年，其間時被派往九龍公園和香港動植物公園工作，對植物有一份感情，「我對樹木有一顆敬畏之心」。榕樹對我們有何重要？為什麼我們要關注它？他說在城市林木（urban forestry）中，榕屬植物種得最多的時候，佔所有樹木數量約四成，而且榕樹粗生粗養，基本上做綠化工作都會選用它。更重要的是，他認為榕樹本身就是一個微型生態系統，譬如錦田樹屋，它為昆蟲、雀鳥提供食物和居所，還有繁殖的地方。袁達成說4年前還能看到貓頭鷹在錦田樹屋繁殖，以前總吸引大批攝影好愛者，拍攝貓頭鷹寶寶的出生過程，但自從朱紅毛斑蛾侵襲，榕樹禿了之後，貓頭鷹一去無回頭，「因為雀仔覺得那個地方不安全，當然不會回去」。

袁達成和義工會因應朱紅毛斑蛾生命周期到各區觀察，盼記錄每個地點的蟲况，他說不管政府部門執行滅蟲工作與否，「我們算是盡了責任去通知政府部門有（榕蛾蟲害）這回事」。

文˙ 姚超雯

{ 圖 } 姚超雯、受訪者提供

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 王翠麗

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