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2024年7月21日星期日
星期日生活
星期日生活
Trumpamania：特朗普狂熱
蟲與粉
周日話題：歷史不止有人類作為主體——訪An Ecological History of Modern China作者郝瑞教授
周日話題：多了什麼？少了什麼？ 書展裏的喧囂與寂靜
星期日現場：一名偵查記者的鍥而不捨
誰人日記：香港式病人
老少女之麻糬周記！
什麼人訪問什麼人：吳煒倫專訪 文戲如武戲 切記造張力
圖文城市：Fixing Eternity
Short D：（七）：三隻黑羊
五音筆傳：Charli XCX 的逆襲：girls help girls的最佳示範
#037 金魚囝
同場加映：在AI時代重尋城市之光——訪《汪汪夢裡人》導演Pablo Berger
放心寫作：#95 留下來的一個偶然
讀者來信：〈哪怕全世界失眠〉
阿貓阿狗：#238 赤子之心
movie chic, movie style：《盜夢偵探》：非線性敘事魔力
魂牽夢縈：《公開試當真》：一場試驗
家明雜感：雅俗共賞依舊：《玩轉腦朋友2》
影片簡評
單元連載：香港書107
星期日文學‧阮越清作品及其改編：雙面雙心雙重視角，辯證的迴路
{解題達人}教育工作者羅安宜 追本溯源 應考沒標準答案的人生公開試
讀食時光：日式漢堡扒 用筷子吃的日式西餐
民間故宮：入住半世紀 屋邨將重建 戀戀不捨燕子巢
通識導賞：從幾顆子彈 回首美利堅紛爭史
綠色生活：暖化縮短發育周期 吃榕的蛾繁殖加速
未來城市：不止搞盛事 運動產業延伸大眾日常
家明雜感：雅俗共賞依舊：《玩轉腦朋友2》
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【明報專訊】暑假檔期，Pixar仍然領動畫長片的風騷。《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2）一如既往的雅俗共賞。
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Trumpamania：特朗普狂熱
蟲與粉
周日話題：歷史不止有人類作為主體——訪An Ecological History of Modern China作者郝瑞教授
周日話題：多了什麼？少了什麼？ 書展裏的喧囂與寂靜
星期日現場：一名偵查記者的鍥而不捨
誰人日記：香港式病人
老少女之麻糬周記！
什麼人訪問什麼人：吳煒倫專訪 文戲如武戲 切記造張力
圖文城市：Fixing Eternity
Short D：（七）：三隻黑羊
五音筆傳：Charli XCX 的逆襲：girls help girls的最佳示範
#037 金魚囝
同場加映：在AI時代重尋城市之光——訪《汪汪夢裡人》導演Pablo Berger
放心寫作：#95 留下來的一個偶然
讀者來信：〈哪怕全世界失眠〉
阿貓阿狗：#238 赤子之心
movie chic, movie style：《盜夢偵探》：非線性敘事魔力
魂牽夢縈：《公開試當真》：一場試驗
家明雜感：雅俗共賞依舊：《玩轉腦朋友2》
影片簡評
單元連載：香港書107
星期日文學‧阮越清作品及其改編：雙面雙心雙重視角，辯證的迴路
{解題達人}教育工作者羅安宜 追本溯源 應考沒標準答案的人生公開試
讀食時光：日式漢堡扒 用筷子吃的日式西餐
民間故宮：入住半世紀 屋邨將重建 戀戀不捨燕子巢
通識導賞：從幾顆子彈 回首美利堅紛爭史
綠色生活：暖化縮短發育周期 吃榕的蛾繁殖加速
未來城市：不止搞盛事 運動產業延伸大眾日常
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通識導賞：從幾顆子彈 回首美利堅紛爭史
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