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星期日現場：一名偵查記者的鍥而不捨

【明報專訊】記協執委原本12人名單剩下8人，一個一個退出，像《十個救火的少年》。不肯離開火場的主席鄭嘉如被公司《華爾街日報》施壓、投閒置散，到即日辭退。她也只是一名小記者、打工仔，這一個月也焦慮失眠，但她竟從沒想過放棄記協，而且不停思考對策：「雖然傳媒和工會備受好多方面的壓力，但是我們的存在不是用來……我們面對的事不是用來告訴大家現在多慘，而是告訴大家我們可以繼續下去。」這位在法國、中東和美國讀書回來的偵查記者，腦袋究竟裝了什麼信念？

我開始訪問鄭嘉如時，她立即站直，面部繃緊，眼神嚴肅。我忍不住笑：「你唔使正義凜然咁樣喎！」她呼一口氣說：「因為你夾了咪嘛（苦笑）……心情係有啲焦慮，都有啲攰，昨晚唔係好瞓到覺……呢期都唔係瞓得好好。」她只是一位30出頭的香港女生，喜歡看書，住村屋有養狗養貓。

鄭嘉如在香港土生土長，讀本地英文中學，但她在填鴨式教育之中，卻喜歡上流浪喜歡上法文，高考後考上法國巴黎第四大學，修讀哲學和社會學，她對世界好奇、喜歡思考。大學期間，她又參加交流計劃四處探索，由巴黎飛到阿聯酋阿布扎比讀書一年，同學應有不少貨真價實的阿里王子。

偵查記者的志業

2014年，她畢業回港，迎上了雨傘運動，第一份記者工作就是幫《美聯社》做助理編導幾個月。然後她考上世界頂尖的美國哥倫比亞大學，獲獎學金讀新聞系碩士修讀調查報道。她跟同學的畢業功課，是調查美國成為不同國家逃犯的庇護所，這份功課刊登於調查報道的殿堂級媒體《ProPublica》。她碩士畢業後在美國傳媒工作一年，2017 年回到香港。她說：「想返香港我估係，見到其他地方喪盡天良嘅事情，會關注但未必會想即刻幫手，香港嘅話先會想燃燒生命去做。 」

她要回家燃燒生命。第一份工在《香港01》偵查組工作，她說是自己記者生涯中最好玩的3年，跟同事為着公眾利益做各式各樣的調查，獲得不少新聞獎項，譬如2019年初揭發塘福懲教所跑步考試，逾200人出席紀錄造假的誠信問題，她日曬雨淋去大嶼山塘福觀察12日，又運用隱蔽鏡頭拍攝取證，最終推動懲教署的內部調查；2020年，她又揭發特殊學校「匡智會松嶺二校」多宗學童事故，包括被夾斷指骨、被長期分隔或約束，更曾有小童鯁喉後腦死亡等，也推動之後申訴專員公署的主動調查。事隔4年了，她說到這學童報道也會難過哽咽。她的偵查報道還有新界套丁、影視界的MeToo事件等，每一次她也鍥而不捨去追尋問題的根源：「偵查是需要顯示到一些系統性的不公，這個才是最重要的，最重要的不是寫一些吸引眼球的事。」找出系統性的問題，才能避免悲劇，帶來真正的改變。

可惜，偵查記者也遇上了系統性的問題。鄭嘉如說公司的偵查工作愈來愈受限，同事相繼離職，她亦在2020年轉去本地英文媒體Hong Kong Free Press工作，尋求一個較自由的空間，但因小媒體資源有限，記者更要兼顧即時新聞，難以專注偵查。而整個大環境都萎縮，有調查組的傳媒買少見少，投放的資源和人手無多。 2021年開始，蘋果、立場、眾新聞、傳真社等等媒體陸續結業，更雪上加霜，幾多出色的偵查記者都苦無容身之所。鄭嘉如最終在2022年離開本地傳媒，轉到美國《華爾街日報》專責報道中國電動車行業和能源議題。

不過，鄭嘉如沒有放棄，她只是把偵查記者的鍥而不捨轉化。她由2021年7月開始加入記協執委：「某程度因為無得再做偵查，所以就加入記協幫手。精力旺盛要搵地方發泄吓。」那些時間，也是記協最風雨飄搖的日子，記協不斷受到抨擊，多次被警方譴責，多次登上大公、文匯，甚至屢傳出被取締、被捕的風聲，人心惶惶，但記協堅持並積極履行工會使命，繼續支援記者，提供被捕支援、失業救濟和舉辦各類工作坊等；亦繼續為新聞自由發聲，例如就車牌查冊限制傳媒提司法覆核，就《願榮光歸香港》禁制令爭取新聞工作豁免條款等等。風大雨大，時任主席陳朗昇和一班執委為新聞行業在鋼線上走了3年，直至今年陳朗昇不再參選，鄭嘉如便臨危受命頂上主席。她說因為自己在執委之中相對資深而且「比較chur」（搏盡），掙扎不知多少天後決定去馬。

燃燒生命的轉向

她對記協的熱情或偏執是不容易理解的。香港記者協會，是最多現職新聞工作者的工會，但每年要行家續會入會都是困難重重，熱面孔貼冷屁股，還有贊助機構已幾近絕迹，記協前兩年開始要削減辦公室全職員工人數，但仍入不敷支，內憂外患。不過，鄭嘉如還是會「chur」每個月至少舉辦一個活動，AI 教學、面試技巧、23條講座、行山郊遊等等，記得她 2022 年搞過一個「踩古典單車」的活動，但無人問津，她急得四處找行家參加。她笑說：「可能自己對於搞康樂活動的觸覺不是太好，原來大家想要的可能是喝酒和吃飯，但我就想他們做一些身心健康的事（傻笑）。」

記協生人勿近，但鄭嘉如想要告訴大家：「我們可以繼續下去。」所以當《華爾街日報》在今年6月21日、選舉前夕要求她退選記協主席，指「員工不能夠在香港倡議新聞自由」，鄭嘉如拒絕退選。記得早兩星期碰見她，她說整晚胡思亂想，想一旦被辭退要不要在公司外見記者？有沒有咪兜？以前梁振英在同一商廈開競選辦有咪兜可用，今次保安會不會借咪兜給她？她停不了焦慮，然後又安慰自己是多慮了，應該不會有這麼一天的。沒想過在上任後的第17日，駐倫敦的國際版主編Gordon Fairclough親自飛來香港，通知她因「職位及工作被減省、公司在進行職位重組」將她解僱。餘下就是歷史了。

鄭嘉如最終要在公司外見記者，沒有咪兜，麻煩各記者舉咪近1小時舉得痠軟。被炒的鄭嘉如被一圈行家圍着訪問，她留意到右邊有一名年紀輕輕的實習記者「打爛沙盤問到篤」，還找了資料發現她在《華爾街日報》最後一篇署名報道就正正在6月21日，了解到上司之後再沒有處理鄭嘉如提交的報道題材。鄭嘉如說自己那一刻竟被感動了，她找到「鍥而不捨」的朋友啊，笑說：「佢嗰種強烈嘅求知慾，對於資訊的追逐，係好鼓勵到我嘅。你做記者做做吓，梗係會覺得hea，是但啦，或者交到貨就算，要時不時有啲嘢點燃吓，我覺得嗰一個時刻，個實習記者係俾到我呢種推動。亦都希望記協搞嘅活動，或者我們寫嘅內容，喺一啲出現疲態嘅傳媒和記者心入面，俾到佢一啲小小嘅火花。咁呢個就係記協的工作。」

後記：鄭嘉如樂觀希望盡快找到記者工作，繼續努力下去。我問她如果有一天，記協真的要結束，那怎麼辦？她覆我：「諗唔到，開過第二間。」

文、圖˙鄭思思

編輯•布偉倫

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