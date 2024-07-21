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周日話題：多了什麼？少了什麼？ 書展裏的喧囂與寂靜

【明報專訊】又是炎熱而抑鬱的夏天，天空無法停止暴雨，將「文青」的世界淋濕：「九展」畢業，my little airport演唱會改址西九竹翠公園，去Star Hall聽MLA已成過眼雲煙，下周搶飛更是難上加難；見山執笠、魔鏡下架，太平山街的轉角少了一處避雨之所，想用歌詞表達心情，亦不必再刪去「更多更詳盡歌詞在※ Mojim.com 魔鏡歌詞網」。

還好，一年一度的香港書展如期而至，由17日至23日，一連7日在灣仔會展中心舉行。數據顯示，上年書展反應熱烈，7日共吸引百萬人次入場，人均消費更達872港元。今年，對於洶湧人潮，書展似乎早有準備。網上流傳視頻，書展首日開館之際，場內廣播以三語重複「請勿奔跑」「Do not run」；然而，等待入場的隊伍卻不似預期……

北上潮之下 北上旅遊書增加

「多了內地書和宗教書，少了『挖苦』政府的書」。書展第二日約12點，記者走入展廳，目光被拖着26吋大行李箱的Elos吸引。場內人流，或是家長帶着放暑假的子女，或是斜跨寫有歌詞tote bag的文青，戴大金鏈、鴨舌帽的Elos置身其中，顯得格格不入。他表示，在書展開幕當日已經「行過一轉」，但覺得「好唔滿足」，於是第二日再次前來，希望購買更多書籍，目標是「裝滿個喼」。

Elos已經連續十餘年到訪書展，風雨無阻。在他的觀察中，十幾年來，內地書商在書展中的佔比逐年增加，而政治相關書籍在逐漸減少。數據顯示，2023年香港書展，共有7個中國內地出版攤位，其中有包括人民東方出版社在內的4間出版社及1個中國內地文化精品攤位。而在今年的書展中，中國內地出版攤位達到18個，相比去年增加了逾150%。

一個上午，Elos已經購買了5本書，包括《搭地鐵玩深圳》、《意大利史》、《從遠古到九七香港史》等。記者觀察到，「北上消費潮」之下，今次書展亦多了不少與「北上」、「深圳」相關的旅遊書，經緯文化出版、逾十年未更新的《深圳王》，亦在今年書展推出新版，從飲食、住宿、購物等全方位介紹深圳旅遊。Elos表示，雖然港人「北上消費」逐漸增加，但他自己「唔係成日北上」，因此，「買呢本（《搭地鐵玩深圳》）了解下（深圳）有乜好玩」。

中小型出版社減少

小型出版社展另類風景

今次書展以「影視文學」為主題，不少書商都將影視相關書籍擺在顯眼位置。大熱電影《九龍城寨》原著小說在「創意館」出版社攤位發售，站在一旁10分鐘，便見到超過40位書迷購買全套共3本書，並大排長龍，等待作者余兒簽書。

另一邊廂，本地獨立書店和中小型出版社顯得有些寂靜。與上年相比，今年參展的中小型出版社數量亦明顯減少。相比大型書商聚焦「影視文學」，參展獨立書店及獨立出版社在選書方面更加關注本土研究；許多曾因作者身分、內容「敏感」而被香港公共圖書館「下架」的書及作者新書，在獨立書店及出版社的書攤都可以找到，如區家麟的《潮池》、邵家臻的《字裡囚間》等。

第二年參展的界限書店店長Amber表示，在書展開始前，「有收到email提示我們在選書方面要保持合法」，但在選書時，並未刻意避開「敏感」書籍，書展方面亦未審查書攤選書。然而，記者於書展第四日（20日）向界限書店查詢，有負責人表示，書展職員於19日下午到攤位「建議」書店下架多本書籍，包括由留下書社出版的資深傳媒人區家麟的新書《最後的信仰——新聞倫理十二講》、講述移民港孩生活的訪談集《異鄉港孩》、廖偉棠小說集《末日練習》等。但書展方並未出示任何文件，「淨係話有人投訴，投訴理由係內容敏感」。

小型出版社藍藍的天總編輯伍自禎亦表示，「在合法的範圍之下，我們繼續做自己想做的」。他說：「這幾年，香港其實湧現出了許多獨立書店與獨立出版社，只是大眾並不了解。」因此，是次書展藍藍的天攤位上，「得兩成是我們自己的書」，其他書全部來自獨立書店及出版社，包括序言書室、留下書社，以及早前結業的見山書店等，並附上每間書店或出版社的地址及介紹，希望勾勒出一幅多元獨特的閱讀地圖，在大出版社、大書局主導的當下，探索香港閱讀的另類風景。

書展反映時代 作者及書商推薦新書

在伍自禎看來，「書展可以反映時代，無論是從擺出來的書中，還是從讀者（的選擇）中」。他分享，今次賣得最快的書，是由法庭媒體《法庭線》出版的法律知識普及書《公民司法認知—由起訴到審訊的香港法律101》，「（書展第二日）已經賣斷」。

他補充，除《公民司法》以外，區家麟的新書《最後的信仰——新聞倫理十二講》亦銷量不俗。《最後的信仰》一書，結合新聞學與從業實踐，向讀者剖析新聞倫理（media ethics），作者區家麟亦現身書展為讀者簽書。他表示，觀察到今年書展人流減少，「往年人多的時候，人頭挨人頭，幾乎沒有空間」。

記者邀請區家麟向讀者推薦新書，他並未選擇自己的書，而是推薦由《人在》團隊出版的同名新書《人在》——「從呢本書可以睇到，冇得做記者嘅人，要如何做記者」。伍自禎則推薦藍藍的天出版的新書，本地作詞人岑偉宗的《穿KENZO的女人》音樂劇劇本集，表示「設計靚，故事有趣」。界限書店店長Amber則向讀者推薦日本作家宮本輝著、曾被是枝裕和改編成同名電影的《幻之光》，並作推薦語「人很容易便把自己活成一頭空的軀殼，失落感、茫然、無聊……呢本書講好啱文青同想入門文學的人睇」。

無論是文青還是想入門文學的人，抑或是為避暑躲雨，而匆匆行入書展的人，不妨留心觀察，從書中文字到書外現實，多了些什麼？又少了些什麼？而在海的對面，深水埗獵人書店的「由字及興：香港小型出版銷售場暨私人書店奧特萊斯」今日是最後一日，若想買的書在書展已經尋不見蹤影，亦可前往探索香港書展之外，香港閱讀的另類風景。

文˙王梓萌

編輯•廖偉龍

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

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