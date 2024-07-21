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蟲與粉

【明報專訊】周五報館有人大喊「Windows死了」，猶幸遺禍全球的「蟲」害在香港未算嚴重，除致機場航班與秩序混亂，未聞商店銀行有大影響，但足以向世人示範，在科網時代裏撐起地球人日常生活的一張網，這麼結實，那麼脆弱，不過是更新系統的一個小缺陷，已足牽一髮即動全身，網上有網民驚呼：儼然遲來了廿幾年的Y2K。

在此之前早幾天的周末，則發生震驚全球的特朗普遇刺事件，子彈呼嘯在特朗普的臉頰和耳朵擦過，當時他正好轉過頭去看後面的什麼，因而避過一劫。美國時間周四，也就是香港的周五早上，特朗普在共和黨的造勢大會上重述經過，台下支持者有人學他在右耳蓋上白紗布，以示支持，立即又謀殺了不少記者的「菲林」。回首美國歷史，刺殺總統在立國初期以至近代都曾發生，通常會帶來什麼影響？林康琪則留意到特朗普今趟演說聲音特別柔弱，援引列根的例子思考本人大難不死會不會轉性，又或想要幹什麼大事業，但更明顯的是，「侵粉」更狂熱了，這股更上層樓的trumpamania，會把歷史帶往哪兒去？

sunfai讀郝瑞教授的新書，也寫歷史，但不以人為主體，「十分有趣的一本書，把社會/歷史/生態結合得很好來介紹當代中國史」，於是他向教授揮手邀約訪問。又想起，如果以老榕樹為主體去寫香港史，刻下九龍公園因蛾害大樹枯黃的景象，應如何理解？

正在舉行的書展是實體書的大型交易現場，去年迫爆，今年則說不復舊年。得獎編劇李春暉的「編劇是什麼系列」今期訪問吳煒倫，鄭思思訪問了近日被《華爾街日報》辭退記者職務的記協主席談新聞背後。郭梓祺繼「Long D」一年稍事歇息後，早前回歸推出「Short D」，近期更親自繪畫插圖，今期畫羊，喜歡他的文字的，不要錯過。

（本網刊出的文章及作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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