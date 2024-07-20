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E潮

e新品：多啦A夢版Samsung Galaxy Z Flip6 下周嚟啦!

【明報專訊】睇完「100%多啦A夢&FRIENDS巡迴特展」，有沒有心思思想把可愛的多啦A夢帶回家？Samsung上周發表一系列將在香港發售的產品，包括第6代旗艦摺屏手機Galaxy Z Flip與Z Fold、智能手表及真無線耳機。其中最搶眼的，一定是聯乘多啦A夢的Galaxy Z Flip6特別版套裝，讓22世紀的機械貓常伴大家左右。

第6代Z Flip內置專屬主題界面

這款特別版的第6代「細摺」，機身用上代表多啦A夢的淺藍色調，內置專屬的多啦A夢主題，無論是內外屏幕的背景圖像、應用程式圖示徽章、界面設計等，都注入多啦A夢的標誌元素。套裝除了包括一部特別版Galaxy Z Flip6（12GB RAM、512GB ROM版本）外，還有感應保護殼、手機座和環保袋。其中感應保護殼以多啦A夢法寶作裝飾，並且可放入Flipsuit智能主題的NFC卡，把機面屏幕換成多啦A夢圖案；手機座上有多啦A夢模型和法寶背景板，並加入磁吸設計，可隨意把模型擺放於不同位置，配合手機成為可愛的擺設。

包括Galaxy Z Flip6多啦A夢特別版套裝在內的一眾全新Samsung產品，都將於7月24日（下周三）發售。大家若想知道第6代Galaxy Z Flip與Z Fold有什麼新功能，請繼續留意「e潮」日後的試玩報告。

Galaxy Z Flip6 多啦A夢特別版套裝

售價：$10,698

網址：www.samsung.com/hk

整理：黃振宇

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