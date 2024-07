【明報專訊】加入Copilot+ PC陣營的,還有Samsung的Galaxy Book4 Edge(圖),有14、16吋選擇。由於Samsung本身已開發了一套Galaxy AI,所以能夠做出比Copilot+更多的AI功能,例如通過Link to Windows功能連接智能手機後,以Galaxy Book4 Edge的大屏幕去使用Circle to Search with Google、筆記助手、聊天助手等。Galaxy Book4 Edge在資料安全方面也下足工夫,Samsung Knox安全平台提供國防級別的多重防護;加上Microsoft的安全核心認證,韌體安全有保證。對於隱私敏感的用家,強大的本機AI處理能力和靈活的資料管理機制,也帶來了周全的隱私保護。順帶一提,Samsung現正推廣夏天優惠,不但指定產品低至73折,購物滿$8000的話更會送上海洋公園水上樂園盛夏入場門票、Samsung手機等好禮,詳情可留意Samsung官網。