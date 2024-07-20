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Lenovo Yoga Slim 7x配低藍光3K熒幕 續航力達22小時

【明報專訊】Lenovo以Yoga Slim 7x（圖）作為品牌首款搭載Snapdragon X Elite處理器的Copilot+ PC。12核心的Snapdragon X Elite處理器，神經網路處理器（NPU）的處理速度達每秒45萬億次操作（TOPS）。Yoga Slim 7x的AI功能跟Surface Pro 11大同小異，包括Cocreator、Recall功能等，亦同樣可以離線使用AI功能。

至於規格上，這款14.5吋筆電重1.28公斤、厚12.9毫米，16:10比例的3K OLED觸控熒幕支援90Hz更新率和1000尼特峰值亮度，加上支援100% sRGB和P3廣色域覆蓋，色彩表現更還原真實，也通過TUV Rheinland低藍光認證。在視訊通話方面，Yoga Slim 7x搭載了FHD MIPI IR攝像頭和4組Voice ID收音咪，保持畫面與聲音清晰。每顆鍵盤按鍵鍵程都只有1.5毫米，還加入塗層以增強防油效果，打字手感舒適；加上135×80毫米的大觸控板，帶來精準流暢的操控體驗。

儘管Yoga Slim 7x擁有強悍的性能，卻依然十分節能，續航時間達22小時之久。Lenovo AI Core配合Snapdragon X Elite處理器，能夠按用戶的實際使用場景，動態調整功耗與效能的平衡，加上內置的70Wh的高容量電池，大大提升筆電的續航能力。

Lenovo Yoga Slim 7x

售價：$12,158起

查詢：2593 0388（Lenovo）

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