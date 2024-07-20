Surface Pro 11主要AI功能

Cocreator是Copilot+ PC的獨家AI輔助設計軟件，用戶毋須專業技能，只需簡單的筆觸和文字描述，即可快速生成圖像創作。

記者試用Cocreator生成圖像。以圖A為例，以「小畫家」簡單繪草圖後，呼喚AI助手加工，用家可以輸入一些補充文字（例如「晴天，女孩在自家門前」），選擇風格（例如oil painting），再設定「創意度」等級，AI便會自動創作圖片（圖Ａ右）。每張圖片大約花30秒，尚算快速，但如果創意度調得太高，成品或會遠離構想，建議創意度設定在80以下。

除了用草圖生成AI畫，亦可以單純使用輸入文字來生成圖片，例如圖B，記者便是以日本動畫、簡單背景、活躍等關鍵字自動生成。

實時字幕：睇片開會無障礙

Surface Pro 11另一項實用功能Live Captions，能夠將40多種語言的語音實時轉換為英文字幕（暫未支援翻譯成中文），即使是預錄的音訊內容也支援。此功能完全離線運作，保護用戶隱私的同時，也讓跨語言溝通變得更便捷流暢。無論是觀看外國電影，還是與外國伙伴開會，都能輕鬆掌握關鍵信息。

視訊效果：拍攝化腐朽為神奇

在開啟視訊會議或是直播場景下，Surface Pro 11能夠提供Windows Studio Effects功能，透過NPU運算能力，實時調整光線和音訊效果。例如在光線不足時自動調亮面部，或是智能消除環境噪音等，讓用家在鏡頭前保持着最佳狀態。超廣角鏡頭配合AI對焦演算法，即使用家一邊講一邊周圍走，都能時刻保持清晰銳利。此外，全新的創意濾鏡如插圖、動畫和水彩等，也為視訊互動增添更多趣味。

檔案管理：智能檢索「呼之即來」

對於習慣在電腦上處理大量檔案的用家而言，Surface Pro 11即將推出的Recall功能絕對是一大福音。它可以幫助用家快速找到曾經瀏覽過的各類內容，包括文檔、圖片、網頁、郵件等，不必再為檔案管理而煩惱，所需資料統統呼之即出。同時，用家可以自主控制Recall的隱私設置，保障個人信息安全。官方表示此功能預計在今年尾推出。