Microsoft Surface Pro 11玩AI 聰明又慳電

Microsoft Surface Pro 11延續此系列的輕薄設計，這款13吋平板兼筆電僅重895克、厚9.3毫米。但內裏蘊藏着強大性能，搭載Qualcomm專為AI功能而開發，內置神經網路處理器（NPU）的Snapdragon X處理器（可選擇10核心的Plus，或12核心的Elite），AI運算速度比普通電腦高20倍。記者實試的Snapdragon X Plus版本，Geekbench跑分下單核心為2395分，多核心更高達12,937分。同時，處理器也改良耗電管理，提升Surface Pro 11的續航力，例如可連續播14小時影片。

AI運算比普通電腦快20倍

硬件上，Surface Pro 11可選配OLED屏幕，色彩絢麗且對比度高；加上支持HDR顯示，無論是欣賞電影還是圖像創作都十分適合。而超窄的屏幕邊框，讓屏佔比進一步提升，視覺效果更出眾。Surface Pro 11可配置新推出Surface Pro Flex鍵盤（需另購，$2788），不僅可以與平板完美連接，當成一般筆電來使用，還可隨時拆卸分離，靈活切換。鍵盤採用了強化碳纖維層，輕薄又穩固；觸控板也加大了，記者試用時覺得操作手感更舒適。鍵盤另為Surface的超薄手寫筆2（需另購，$948）預留了儲存位置，可以安全收納並充電。

當然，Surface Pro 11的最重要賣點是Copilot AI。鍵盤設置了獨立的Copilot專屬鍵，一按即可喚醒智慧助理，實現便捷的人機交流。無論是語音輸入、智能檢索，還是個性化推薦，Copilot都能提供貼心的幫助（見Surface Pro 11主要AI功能）。

Microsoft Surface Pro 11

系統：Windows 11家用版

熒幕：13吋2880×1920解像度觸控式

處理器：Snapdragon X Plus或Elite

內存／儲存空間：16GB DDR4／256GB起

網絡：Wi-Fi 7、藍牙5.4

其他：USB 4.0 Type-C×2

續航力：14小時連續播片

體積：287×209×9.3mm

重量：895g

售價：$8988起

查詢：3101 0193（Microsoft）

文：JJ

編輯：布偉倫

美術：謝偉豪

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