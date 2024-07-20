同場加映：能古島擁抱花海 抵玩別墅歎露天按摩池

能古島海島公園不但可以賞花、玩樂，還可以住宿一宵！園內建有10棟獨立小屋「Villa防人」，筆者於平日入住，每晚人均約1000港元，就可以獨霸整棟別墅，以及享用BBQ晚餐和日式早餐！別墅共兩層，總面積約530平方呎，最大賣點是設有露天按摩池，面向翠綠山景，一片綠意。

能古島適合種植柑橘類水果，樹上熟成的甘夏是當地特產，4至6月是收成期。甘夏外皮厚硬、汁多，有淡淡的甜味和清爽的酸味。在碼頭旁的紀念品店，可買到不少柑橘類食品。玩完想醫肚，不妨試試碼頭旁的餐廳「雜魚」，雜魚定食套餐有炸物、刺身、燉魚等，非常豐富。●

能古島海島公園

網址：nokonoshima.com/zh-hant

雜魚

地址：福岡縣福岡市西區能古島462

註：逢周一休息

Villa防人

地址：能古島海島公園內

房價：8月份4人入住，每晚每位19,800日圓（約990港元）起，連早及晚餐、公園入場費

網址：noko-chill.com/stay

●有片睇

能古島賞花歎別墅

tinyurl.com/3hfbujzm

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