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旅遊

同場加映：能古島擁抱花海 抵玩別墅歎露天按摩池

能古島賞花歎別墅

【明報專訊】在福岡想擁抱陽光與海灘，能古島亦是不錯的選擇，從福岡市的姪濱（姪浜）渡輪碼頭乘船約10分鐘即達。島上的能古島海島公園一年四季都有花卉盛開，如春季可欣賞油菜花、櫻花及杜鵑花，夏季有向日葵、繡球花及野雞冠花，秋季有大波斯菊及紅葉，冬季則有水仙及梅花。筆者於上月中旬到訪，橙黃色的萬壽菊於花田爭艷綻放，花期至7月上旬，緊接至8月下旬則是向日葵花期。公園設有攀爬設施、迷你動物園、滑草場等遊樂設施，亦可租借電動代步車，一日租金為500日圓（約25港元）。

能古島海島公園不但可以賞花、玩樂，還可以住宿一宵！園內建有10棟獨立小屋「Villa防人」，筆者於平日入住，每晚人均約1000港元，就可以獨霸整棟別墅，以及享用BBQ晚餐和日式早餐！別墅共兩層，總面積約530平方呎，最大賣點是設有露天按摩池，面向翠綠山景，一片綠意。

能古島適合種植柑橘類水果，樹上熟成的甘夏是當地特產，4至6月是收成期。甘夏外皮厚硬、汁多，有淡淡的甜味和清爽的酸味。在碼頭旁的紀念品店，可買到不少柑橘類食品。玩完想醫肚，不妨試試碼頭旁的餐廳「雜魚」，雜魚定食套餐有炸物、刺身、燉魚等，非常豐富。●

能古島海島公園

網址：nokonoshima.com/zh-hant

雜魚

地址：福岡縣福岡市西區能古島462

註：逢周一休息

Villa防人

地址：能古島海島公園內

房價：8月份4人入住，每晚每位19,800日圓（約990港元）起，連早及晚餐、公園入場費

網址：noko-chill.com/stay

●有片睇

能古島賞花歎別墅

tinyurl.com/3hfbujzm

[旅遊]

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