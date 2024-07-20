福岡糸島越野車自駕遊 海上白鳥居伴「恩愛夫婦」

糸島（絲島）位於福岡縣西面，擁有美麗的海岸線和連綿山脈，是當地人的度假勝地。夏天到海灘衝浪玩水，秋高氣爽時登山健行，冬季更不要錯過沿岸的烤蠔小屋。6、7月是日本的梅雨季節，幸好筆者趕及梅雨季前到訪，連日來風和日麗。

無論踩單車、乘巴士或自駕遊，都能暢遊糸島不同景點。你可乘JR筑肥線到九大學研都市站或今宿站，轉搭昭和巴士（西之浦線）便能到達多個景點。惟糸島景點分散，巴士約每小時才一班，要抓好時間；自駕遊行程安排較靈活，筆者從福岡市內的博多巴士總站3樓32號閘口，乘高速巴士往伊都營業所方向（票價1250日圓，約62.5港元），約1個多小時到達糸島櫻井（福岡縣）站，之後在站旁的租車店REEL Jimny Open Car Rental租了一台Jimny暢遊糸島。（詳見「自駕遊攻略」）。

第1站：大啖來自「天上」的雞蛋

從租車店駕車出發，約2分鐘即達UOVO雞蛋專門店。餐廳使用自家雞舍放養的雞蛋「天上卵」來製作雪糕、布甸、三文治等美食，蛋味特濃。戶外有不少雞蛋造型打卡位，亦有單車租借。餐廳兼售當地時令蔬菜、福岡土產及盒裝新鮮雞蛋；不過生雞蛋不能入境香港，想將美味帶回家，可考慮咖喱天上雞調理包，放養的天上雞肉質紮實，整袋放入熱水翻熱即可。如沒時間去糸島，品牌去年底於博多運河城開了分店，也能品嘗來自「天上」的雞蛋。

Itoshima Farmhouse UOVO

地址：福岡縣糸島市志摩櫻井5134-1

交通：昭和巴士（西之浦線）Tsumandego雞蛋（つまんでご卵）站下車，步行約4分鐘

網址：farmhouse-uovo.com

註：免費泊車

第2站：美麗海灘夕陽俘虜「龍友」

由UOVO雞蛋專門店沿着海岸蜿蜒的路線駕車，約3分鐘即到達櫻井二見浦公眾停車場，對面就是糸島熱門景點櫻井二見浦夫婦岩。海上兩座巨岩宛如夫妻般依偎，前面還矗立着白色鳥居。這裏獲選為「日本海灘百選」與「日本夕陽百選」，6月夏至前後，夕陽剛好落在夫婦岩中間，吸引不少攝影愛好者取景。

櫻井二見浦夫婦岩

地址：福岡縣糸島市志摩櫻井

交通：昭和巴士（西之浦線）二見浦（夫婦岩前）站下車

停車場收費：每小時300日圓（約15港元）

第3站：樹下盪鞦韆吹海風

迎來習習海風，享受駕開篷車的樂趣，十分愜意。從櫻井二見浦出發至活魚茶屋Zauo（ざうお）本店，車程約9分鐘。停車場旁有展望台和小量遊樂設施。

位於沙灘上的活魚茶屋提供各種海鮮料理，店外設有多個高樹鞦韆，充滿峇里島度假氣息，還有滑梯和滑索等設施，即使不在店內消費亦可免費任玩。享受完海風後，筆者原路折返，整個旅程大約3小時。

活魚茶屋ざうお本店

地址：福岡縣福岡市西區小田79-6

交通：昭和巴士（西之浦線）Zauo本店前站下車

停車場收費：活魚茶屋停車場，每40分鐘300日圓（約15港元）

●自駕遊攻略

行程規劃 先找停車場

在行程規劃上，宜事先查找好停車場地點，預計由停車場行至景點的路程及停留時間。筆者今趟糸島遊預計行程約3小時，但Jimny租車店的預約系統沒有3小時的選項，於是筆者先電郵店家查詢及預留時段，到店付款。3小時車租連保險合共9860日圓（約493港元）。

筆者選擇抵達糸島後才租車，免除市區多車、走錯路等問題。開篷pick-up版（農夫車）的Jimny均為自動波版本，最多可乘2人；還車時不用入滿油箱。在糸島道路速度限制為時速40至60公里，加上鄉郊路段多彎，車速更慢。Jimny車身高且視野無阻，泊車睇位容易。

糸島自駕遊另一特別之選是電動篤篤車（Tuk Tuk），以私家車國際車牌都可租用。篤篤車3座位規格，最高時速約40公里。

REEL Jimny Open Car Rental

租金：60分鐘/ 4400日圓（約220港元），延長費15分鐘/ 880日圓（約44港元）；120分鐘/ 6600日圓（約330港元），延長費15分鐘/ 550日圓（約27.5港元）；未包保險

網址：reeljimny.wixsite.com/home

EV rental DEMARS（租篤篤車）

租金：90分鐘/ 7000日圓（約350港元），180分鐘/ 12,000日圓（約600港元）；延長費 60分鐘/ 3000日圓（約150港元）；已包保險

網址：www.demarsfukuoka.com/en

●旅遊錦囊

入境：持有效特區護照可免簽證

航班：香港往返福岡，8月份香港快運約4196港元起（連稅、燃油附加費及20公斤寄艙行李1件）

匯率：100日圓約兌5港元

●有片睇

糸島自駕遊

tinyurl.com/4ke45f47

文：李祖怡

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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