「實驗家」聚首西九 「噪」動音樂美學想像

先等一等……什麼叫「噪音」音樂？花真金白銀買門票，結果是來聽噪音？

阿龔說不要急。噪音的概念，其實是相對於傳統音樂中清晰的旋律或節奏。電子音樂之父Edgard Varèse（1883-1965）以「組織過的聲音（organized sound）」的說法，代替「（傳統）音樂」。阿龔解釋，噪音這種前衛音樂形式，則可以跟pitch（音高）沒有關係。「Pitch即是鋼琴按白鍵C就C音，黑鍵C♯就有C♯音，有well-defined pitch（完好定義的音高），比如A音就是440Hz（聲波每秒震動440次）。」

「噪音呢，就是沒有組織過的聲音。一架車經過，那個聲音是一個sound mass（極高密度的聲響），不是pure tone（純音調），你不會找到鋼琴的A音，不會有Do Re Mi。」用實際例子說明，在今次音樂節有份演出的作曲家鄺展維（Charles Kwong），曾在藝術平台Project 21st策劃過用修復了的爛樂器，以及用音箱組件發聲表演，全都有「瑕疵」。

實驗音樂叩問思維闊狹

這是為了什麼？阿龔解釋，實驗音樂等另類音樂門派，可以是音樂人自流行歌另闢新徑的嘗試。美國作家Neil Postman曾稱大眾娛樂為「奶頭樂（tittytainment）」，讓人們娛樂至死，文化精神委靡；流行音樂是其中一部分。實驗音樂亦是一種形而上，或哲學問題的追求，跟歐美的先鋒藝術運動有關。

美國先鋒派作曲家John Cage在1952年創作《4'33"》，全曲沒有任何音符。阿龔讚歎，「當他說silence（沉默）都是聲音，是跟聲音有關的現象，是放了一枚原子彈一樣！人們看着他表演，見到鋼琴手只是望着紙不動，疑惑，啊，這叫音樂？Cage提出的問題就是：你聽不到周圍有很多聲音？可能是光管、冷氣機、風扇轉的聲音。為什麼我們的思維這麼狹窄，覺得只有Do Re Mi才是美麗，車輛經過就要塞住耳朵？」

阿龔有個前同事，喜歡在工作時戴耳筒，聽串流平台的噪音歌單，「全部都是機器、車聲」。「嘩原來好多人都是這樣的，噪音幫他集中精力又好whatever，（重要的是）當有人話這朵花很美、這坨泥很肉酸，這種美學觀是哪裏來？好似存在主義作家卡繆，在《異鄉人》話望到天空藍色好靚，其實個天藍色同靚不靚沒關係，是因為你心裏有concept of beauty（美學觀），而這個concept很明顯是被教育、別人灌輸的。」實驗音樂藝術家，為觀眾提供的，是突破音樂美學觀的機會。

噪音有價值 日本印尼有高手

這樣的哲理追尋，無關商業，是更純粹的藝術。只是，相較主流娛樂工業製造出來的男團MIRROR，或有古典音樂菁英班底的樂團，阿龔的音樂節，如何能吸引到足夠觀眾？他坦言今次音樂節是有票房壓力的。只不過，他策劃活動的目的，不在說服人聽噪音，而在為一班年輕音樂人提供舞台。

阿龔說，很多人小時候都有很多理想，但到接近30歲時，就愈來愈實際，問幾時買樓、買車、結婚，而不是每日繼續問自己為什麼生存。「我先不去評論不繼續問這些問題是好是壞，但原來香港有一班這樣玩聲音的人，其實比只是拉小提琴、彈鋼琴的有趣很多倍，因為他們不會跟大隊。」他續指，從過往做音樂的經驗來看，如果不斷做慣常做的東西，其實是有機會賺大錢，因為所謂美麗的流行曲，旋律是有公式。若然能跳出此種循環，挑戰自己，試試其他東西，才是音樂文化前進的驅動力。

阿龔認為我問錯問題，該問的不是為何要聽噪音，而該問噪音有沒有價值。記者於是用正確的問題提問，阿龔則答一定有，所有東西都值得欣賞；從事古典音樂表演的人，用心聽噪音，能發現很多往常忽略了的聲音，使造詣更上一層樓。「當然我不會話在很大壓力的時候，回家都要開機器聲來聽，不過也不一定，有些人可能覺得這樣紓壓呢？他的存在和喜好我要尊重，否則就很法西斯。」原來所謂噪音，是關於自由，關於尊重別人的自由。

「自由空間耳震盪Freespace Noise Fest」7月尾至8月初舉行，有超過30個音樂單位表演，其中壓軸嘉賓是日本實驗音樂代表人物大友良英，和印尼當代音樂先鋒組合Senyawa。大友良英的表演媒介是結他和黑膠碟唱盤，曾為電影《女人四十》和《阿金》配樂；於即興聲響和噪音演出圈內有世界性指標地位，風格多變。從他的音樂，可以感受到東京的現代氣氛，大都市的能量和精神。

Senyawa就擅長用吟唱、嚎叫和深沉喉音，以及手工自製樂器發聲，糅合印尼原住民音樂與當代重金屬和噪音風格。阿龔說，這隊組合的音樂很原始，像森林祭祀活動的感覺，但也有現代人的情感。一般人聽覺的感受力，沒視覺那麼強，難深入感受聲音；阿龔建議，在實驗音樂節中，從表演者的成長背景和環境出發，可以體會更多。

阿龔自14歲開始玩音樂，今次多個表演單位，都是他的相識，均欣賞對方的音樂。他不會說大友良英和Senyawa更「厲害」，但他們更清晰自己的路，年輕的實驗音樂人，則還在找路。不論是哪個單位，他認為觀眾只要到場，就能感受到演出者即興用「自身的存在make statement（宣言）」，是到紅館聽流行歌演唱會不會聽到的東西。當John Cage已經把所有音樂概念「玩晒」，阿龔認為，只有每個人的存在自身，才是唯一獨特的表現，正透過另類音樂呈現。

財政現實下 主管要找「平衡」

當然，西九財政目前面臨危機，阿龔也不敢自由自在，只推廣不賺錢的另類音樂，「要找個平衡囉，我9年前入來西九，都不知道會窮到這樣」。除了另類音樂節目，FREESPACE還做其他節目，不時有團體租場辦音樂會或展覽，倒也符合阿龔的願景：把所有類型的音樂囊括其中，讓香港音樂文化更多元，不限某種門派，或某批觀眾。

「香港好受商業流行歌壟斷，比起我在柏林睇到，可能星期二到日，一晚可以有5個地方玩實驗音樂，是很普遍，而且現場有9歲𡃁妹，又有個90歲婆婆，是真的認真在聽，不是行錯入嚟。」他指Noise Fest前後西九舉辦的活動，很能代表自己的理念：戲曲中心有爵士樂表演、FREESPACE 8月又有流行音樂會，「我想all embrace（一概囊括）」。

Noise Fest讓更多人接觸到香港、內地及海外的實驗音樂大師和新秀後，這種音樂的前路又該怎麼走？阿龔籲不要想那麼多。他認為目前政府對此類音樂的資助未夠，但「藝術家不一定要靠藝術為生，每日一起身就（搞）藝術」。他有做實驗音樂的朋友，正職是汽水機工程師，也有今次的表演者本身做麵包師傅。眼看前路，若有小朋友聽噪音後，愛上打鼓，或在任何奇形怪狀的物件上找到音韻樂趣，家長試着不要阻止，是更直接的藝術教育。

自由空間耳震盪Freespace Noise Fest

日期：7月26至28日，8月2至4日、6日

地址：西九文化區自由空間

詳情：t.ly/mJxNM

文：梁景鴻

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

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