上環老店調配你的專屬香氣

【明報專訊】走出展覽，滿腦子仍是古香古色的香爐、香囊，以及那陣陣撲鼻而來的香氣？不妨繼續在香港本地尋香吧。「現在我們來到摩利臣街和蘇杭街的交界，轉右入蘇杭街……右邊130號，看到兆成行公司的招牌，在這停下來，這間舖頭看起來平平無奇，但他們賣的香薰油是全香港最好。」這段來自演員舒淇的聲音導行，收錄在Louis Vuitton 2008年發行的《聲音漫行之旅》專輯中。這段話也令這間位於上環的老字號香薰精油店在近年於小紅書上爆紅。