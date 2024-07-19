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開眼 玩樂擴志

可以用鼻子欣賞的展覽 探索千年芳香生活

【明報專訊】從古至今，「香」不僅是一種氣味，更是一種生活方式、藝術，甚至是精神寄託。中國芳香文化源遠流長，從古人的祭祀祈福，到文人雅士的品香賞玩，再到現代人追求身心靈放鬆。可以說，芳香文化始終與人的生活、信仰、審美觀緊密相連，就像一部精彩紛呈的歷史文化長卷。香港藝術館正舉辦「尋香記——中國芳香文化藝術展」，透過100多組珍貴文物，從多樣化香材與香具，帶領大家踏上一場跨越千年的尋香之旅。

160組跨類型藝術品 包括國家一級文物

香港藝術館帶來與上海博物館攜手打造的「尋香記」，探索中國芳香文化的多元面貌，160組珍貴文物涵蓋陶瓷、青銅、玉器、竹刻、書畫等跨類型藝術品。其中來自上海博物館的藏品皆屬於國家珍貴文物級別，其中兩件為國家一級文物，超過一半藏品都是首次在內地以外地方展出。香港藝術館總館長莫家詠指出，中國芳香文化有數千年歷史，「今次展覽介紹新石器時代至晚清（香文化）的不同特色和流轉，透過各種香材與香具講述千年故事」。

參考古代芳香 不同展區設置相應香氣

大家不單以眼睛來欣賞，這更是個可以「聞」的展覽。館方特意參考中國古代芳香，在不同展區設置相應香氣體驗區，讓人在一呼一吸間感受古人聞香養性的况味。

展覽分為「草木芳馨」、「暗香盈袖」、「彼岸天香」和「人間幽馥」展區。香港藝術館館長（中國文物）莫潤棣介紹，4個展區概念並非按照時序推進，而是以用途、用者、使用方式分類，從香材和香具的流變、宗教儀式運用、宮廷和文人用香的異同等角度探索香文化。

最珍貴文物

明代畫作看仕女斜倚薰籠

眾多珍品中，出自明代「變形主義」繪畫大師陳洪綬之手的《斜倚薰籠圖》，是最值得關注的展品之一。上海博物館副館長陳杰形容它為「精品中的精品」，是陳洪綬中年時期的代表作，現為國家一級文物，罕有於上海博物館以外地方展出。作品描繪貴族女子悠閒地享受薰香，只見她斜倚於一薰籠之上，裙裾半掩薰籠，以籠中的鳥形香爐薰香衣物。作品刻劃入微，場景生動，着色細膩。上海博物館工藝研究部主任施遠指出，陳洪綬在中國人物畫方面的藝術成就非常高，仕女是他的主要題材。《斜倚薰籠圖》中展示了中國傳統用香的經典場景，同時亦反映了晚明時期文人士大夫家族中的生活狀態。他指，晚明是復古風氣盛行的時代，「因此畫作不僅是一件擬古、仿古的創作，也是真實場景紀錄，展示薰籠在日常生活的作用，例如黃梅天以薰籠烘乾衣物或冬季取暖之用 」。

南朝傳世造像 展現香與佛教連繫

另一件國家一級文物「釋慧影造釋迦牟尼佛漆金石像」為南朝時期傳世佛像，極其珍貴。施遠解釋，魏晉南北朝藝術發展蓬勃，佛教盛行，因此有許多石刻造像，包括許多人耳熟能詳的北魏飛天佛像，但是南朝流傳下來的石刻造像極少，「皆因其氣候潮濕不利於保存，且經歷戰火，基本都已經面目全非，所以傳世較少」。此佛像於清同治年間出土，雕刻立體，不論是主尊的釋迦牟尼佛還是兩側的弟子也面目清晰，漆金保存良好。佛像背光和底座中心均飾有焚香用的博山爐，展現香與佛教的緊密連繫。

最古老薰爐

竹節紋呈現新石器良渚文化

要追溯古時用香文化，不能不提「爐瓶三事」的焚香必備組合，包括香爐、香盒和箸瓶。香盒用以存放香品，箸瓶則用來放置夾取香料和清掃香灰的工具。爐瓶三事最早在元代開始作為固定組合出現，至明清時深得文人雅士青睞。至於香爐使用則有5000多年歷史，灰陶竹節紋薰爐可說是展覽中最古老的爐具，距今約4300年至5300年，屬於新石器時代良渚文化。施遠指這是早期薰爐的雛形，爐飾有良渚文化典型的竹節紋，而爐蓋有18個氣孔讓香氣揮發。

最雅致的文人用香

聚首一堂焚香助興

想了解古時文人對香文化的推崇，可一看明代的《十八學士圖》。這組巨幅原本由琴、棋、書、畫四屏組成，今次展出其中兩幅，只見畫作中的文人雅士聚首一堂，有的揮灑墨筆，有的彈奏琴韻。但不論是鼓琴或是觀書，身旁皆有焚香助興，營造出芳煙縈繞的優雅意境。施遠指，「爐瓶三事」在明朝多數是文人使用，基本是混搭組合，例如瓷器、金器等，作品中亦展示香几的獨立使用，專為放置香爐而設，可見香在文人雅集中扮演重要角色。

最具特色仙山傳說薰爐

融入海上三神山傳說

說到展覽中最具代表的中國傳統薰爐，屬上海博物館收藏的「鳳踏龜座博山爐」。施遠表示，博山爐是中國漢晉時期常見的焚香器具，主要用作焚燒香草。薰爐造型正好與海上三神山的古代傳說相符，其爐蓋呈仙山「博山」形狀，上站神鳥，爐柱為展翅的鳳鳥，下踏仙龜以接承盤，因而得名。爐具設計精巧，結合實用與美學。使用時，裊裊香煙從爐蓋孔洞中飄出，為了降低它的溫度並延長熏燒時間，底下的接承盤會注入熱水，香味附着蒸氣有助擴散。

最具皇家氣派香盒

乾隆「重簷廡殿」藏香

清乾隆所用的通身赤紅「剔紅重簷廡殿形香盒」無疑是展覽中最具皇家氣派的展品。施遠表示，「宮廷非常講究儲存香品的器物，這個香盒用於存放線香，呈現重簷廡殿造型，突顯當時工藝水準」，屋樑、屋簷、廊柱等部位雕滿各種花卉、幾何圖案，細膩工整，「即使無法體會當時宮廷香事繁盛的情况，但從這個剔紅香盒以小見大，也讓人恍如身處紫禁城」。

尋香記——中國芳香文化藝術展

展期︰即日至10月16日

查詢︰2721 0116

文︰陳真紀

編輯：梁小玲

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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