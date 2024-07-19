明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 收藏

「珠寶文人」翁狄森 指間演繹中華美學

【明報專訊】戒指一定是圓環？吊墜一定要簡潔、不可三尖八角？在香港出生，曾在法國、加拿大和美國攻讀藝術和工商管理、概念攝影和珠寶設計的「珠寶文人」翁狄森，展示他將中華文化注入飾物的重新想像。他設計的珠寶作品精緻非常，就像把碩大的雕塑製好後，再用多啦A夢的縮小電筒縮細成首飾，考驗工匠的眼力和手工。

2011年，時任美國總統奧巴馬在美國駐英國大使官邸設宴，款待英女王伊利沙伯二世和菲臘親王時，總統夫人米歇爾左手食指上一枚獨特的「淵」翡翠鑽石如意窗花方形戒指，吸引全球媒體的目光，此枚戒指的設計師正是翁狄森。

在重慶大廈吸收多元養分

「我小時候，家人在重慶大廈經營鐘表代理生意，我卻是零興趣，可能是反叛吧。」翁狄森說家人做什麼自己便不想做什麼，然而他卻繼承了唯美的眼光和興趣。「家人做靚嘢行業，國際名人也曾光顧店子。」翁狄森對美麗的東西也有追求，自小學畫，深受藝術薰陶，對中國歷史文化與藝術充滿感情，年輕時夢想成為電影人或當代藝術家；長大後又研讀概念攝影，為珠寶設計事業練成深厚內功。母親曾從事珠寶生意，也為翁狄森打開珠寶業的視界。他在1995年開始為客人設計高級訂製珠寶，他覺得碩大的鑽石與寶石霸佔珠寶首飾有限的設計空間，很難成為文化載體，便想用另類方式來設計珠寶。

「重慶大廈是世界縮影，遇見來自各地的人，承載不同文化。它讓我從城市醜陋之中看見美的東西。」他在夾雜中西文化的尖沙嘴成長，也承傳兼具中國和西方文化的特質，影響他的創作。他自言「老套」，對中國傳統道家文化感興趣；也愛看《中華英雄》漫畫和金庸小說。他不喜歡說自己是設計師或藝術家，更喜歡文人這個身分，認為每個行業都需要文人參與，「商業設計師的腦中總有客戶，我的創作就沒有。我是用中國文人角度看世界，去講中國的故事」。

即棄膠瓶靈感吊飾 反思消費主義

2000年，翁狄森創立當代中國首飾品牌life of circle「天地之心」，以傳承中國生活哲學和民間裝飾藝術，他運用新途徑，融入自己對東方的看法。2005年，life of circle獲美國《福布斯》雜誌評選為全球25間頂尖商舖之一；兩年後，他再創立珠寶品牌「淵」（YEWN），同樣具有濃厚文人氣質，為不同消費力的客人提供形神俱備的當代中華珠寶首飾，將珠寶「儒雅化」。「中國人擅長做細小東西，好精緻。」他創作的小巧精緻戒指，正好突顯這種文化精神。

早前的香港藝術月，翁狄森展示了一批當代珠寶藝術創作。其《無人地帶》系列展示東西文明的碰撞，還有文明與自然之間的微妙關係。其中《無人地帶（六）之君子不「棄」》系列的靈感，來自他從小思考的一個問題：「這些被我用完即棄的洗髮水塑膠瓶，究竟會送到地球哪裏？」這引發他對「器」的思考。他深受《道德經》的啟發，把「人法地，地法天，天法道，道法自然」對應現代消費主義，思考商品過度供求和資源過度消耗的問題。作品《大觀園洗髮水》以黃金代替塑料，琺瑯和寶石代替工業顏料，將洗髮露的瓶身變成玲瓏精小的藝術品。「我從小到大都用這款洗髮露」，正是他的一種情意結。洗髮露藝術品的瓶身仙氣裊裊，近看亭台小橋，遠望花草山巒，把天人合一自然觀念與美學濃縮。同系列的《蝶戀花護手霜》則取詩詞中「蝶戀花」的浪漫意境，瓶身背後加插了標誌消費主義的條碼，妙趣橫生。

翁狄森以黃金、琺瑯、寶石等材料，取代東西方傳統美術媒介；用木雕、景泰藍等中國傳統工藝和技法，取代油畫和雕塑。他以往的《庭院樂》系列充滿歡樂和玩味，既連繫當今亦承載過往。系列中的代表作品，是詮釋「天圓地方」概念的方形戒指。他解釋「天圓」指天時，如六十甲子周而復始；地方則源於描述東南西北方位的四方觀念。「天圓地方」體現了古人的時空觀，描述宇宙之自然規律，意味人類順從自然。

「木」是陰陽五行之一，常出現於翁狄森的作品中。《莊周夢蝶》系列選取包括巴西孿葉蘇木、美國白蠟木、印尼柚木等珠寶藝術中不常見的材料，搭配沙弗萊石、紅寶石、粉紅藍寶石、黃色藍寶石和鑽石等，演繹各色蝴蝶斑斕飛翔。他指這是對「美而脆弱」的思考，也是對自然的敬畏。系列並沒特別考慮商業價值或寶石本身的價值，而是力求以天然材質，還原蝴蝶在大自然中最原始的美麗。

白蘭木戒指 呼應港人集體回憶

他最近創作的《文人話》珠寶系列，則散發香港味道，例如《白蘭樹下方戒》便使用白蘭木——港人的記憶為主題，「印象中的香港街頭，總能看見賣白蘭花的老婆婆」。方戒選材自香港「樹木研究及教育基金」（TREF）回收的白蘭木材料，以白蘭樹的味道喚醒大家對香港的記憶。

「珠寶是我的藝術表達媒介，以多樣化的珠寶語言探索中國傳統文化下細緻和淵博的精髓，並將它當代化。我的目標是創作能和年輕人產生共鳴的可穿戴珠寶藝術，邀請他們欣賞作品中的樂趣和玩味。」

YEWN

查詢：www.yewn.com

文：呂一心

設計：賴雋旼

編輯：王翠麗

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 收藏]

相關字詞﹕奧巴馬 珠寶 翁狄森 開眼 收藏

上 / 下一篇新聞