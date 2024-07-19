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百業書法一甲子 香江士商展智謀

【明報專訊】會不會是我們的共同記憶——執起毛筆，蘸上墨汁，孩童糊裏糊塗寫下幾個大字。長大以後，大多數人便擱下毛筆，糊裏糊塗走進大社會。然而舉目市井四周，書法字仍伴左右，不止醒目招牌高高掛，商標、包裝、廣告、卡片等均見書法字的蹤迹。書法應用商業構成香港視覺文化其中一環，但亦漸漸被時間冲淡。「墨跡」研究計劃發起人黃宣游，近年研究香港1930至1980年代4名商業書法家，復興同樣的視覺文化似乎是奢望，倒不如先為後來的人留個紀錄。

黃宣游也是設計師黃雋溢，兩個名字劃分兩個身分——研究書法的藝術家和幫助客戶重塑品牌的設計師，疫情波及設計業市道，讓黃宣游有機會現身，自2020年起研究香港書法家。起初研究對象達10名，包括貢獻書法教育良多的書法家陳荊鴻和陳文傑，他們教藍領階層的酒樓經理、部長寫書法，樓面才有龍飛鳳舞的手寫字。黃宣游後來把研究縮窄至商業書法家，並在考慮能否聯絡書法家下一代和存留的紀錄多寡後，選定深入研究4名商業書法家區建公、謝熙、卓少衡和黎一鳴，他們活躍時間橫跨1930至1980年代，其書法風格各領風騷。

應用較內地蓬勃 按市場調節式樣

書法應用於商業，包括近年常提到的北魏體，並非香港專利。黃宣游說，民國時期廣州、上海等發達城市，都會將書法字（如北魏體）應用至招牌、包裝紙、廣告等商業品，惟內地時局混亂，影響商業發展，香港在這方面的應用為最蓬勃的地方。一個地方常見的商業書法風格，往往由市場主導、調節。黃宣游認為北魏體脫穎而出，在於遠距離亦容易辨識，書法字看起來醒目，而且字的部件靠近，可以節省做招牌的物料和工序。

北魏體常與區建公扣連，惟黃宣游發現，其實區建公有28款字體供客戶選擇，其中10款是北魏體，各有不同表現方式、章法和佈局，服務大小字型，「如果去保良局，或者東華三院，我們看那些碑記，那些細字其實都是北魏體來的」。另一書法家謝熙擅長寫漢隸，字體敦厚古樸，多用於學校、酒樓招牌，甚至發展商商標。端看發展商商標的文字式樣，可以洞窺書法字應用於商業時的情况。

書法家會因應物理空間大小調節書法表現，「你告訴他（書法家）是做招牌用的，所以它（書法）一定是粗壯的，當你縮小它的時候就會黏在一起」。謝熙只為某發展商寫過一次招牌商標，如「甲乙丙地產發展有限公司」，但黃宣游留意到該發展商後來的子公司，如「甲乙丙證券」、「甲乙丙保險」，「甲乙丙」沿用謝熙手筆，其餘新字則是企業找設計師模仿謝熙的書法風格去砌字，「所以看起來是怪怪的」。發展商舉措並非無因，畢竟書法家索價不菲，例如1986年元朗大榮華酒樓找卓少衡書寫招牌，每個字收費2萬元，總計向卓付了10萬元。慳錢勝於美觀的做法，在中小型商家同樣常見。

現在平面設計不時會混合字體使用，從前又有否混合不同書法家字體使用的案例？答案是有的。但大多數是商家私下拼貼，只因舊時仍有文人相輕。黃宣游變回黃雋溢，說從設計上來看，商家的拼貼還有很大進步空間。不過凡事有例外，區建公與謝熙互為欣賞，不介意書法字同場出現。麗澤中學的橫書招牌由區建公所書，直書招牌則由謝熙所書；此外，在廖創興銀行的小小存摺，封面有區建公的魏楷「廖創興銀行」招牌字，封底就有謝熙的隸書四言廣告語。

書法家研印刷 手寫卡片拓新機

至於卓少衡和黎一鳴，他們在1950年代入行商業書法，客戶要求的書法風格，難以避開區建公的北魏體和謝熙的漢隸。卓和黎接觸的範疇更闊更廣，現於市面仍常見的中式傳統揮春出自卓手筆，卓還負責書寫榮華刊登在《華僑日報》的頭版廣告字；黎則寫了「南北行」和「送禮佳品」等商稿。1960年代，印刷機技術大眾化，商戶可用印刷字代替書法字，許多商業書法家遭淘汰，卓和黎反而研究印刷機技術，創出商業書法另一片天。

他們計算好尺寸，發現只要按特定比例縮小書法字，就可印刷成手寫書法卡片。黃宣游表示手寫卡片在收藏界具備收藏價值：「香港是唯一一個流通過手寫卡片的地方，日本很早就有印刷術了，而他們是用平假名、片假名加有限的漢字，所以很快就已經有植字的技術。國內、台灣、新加坡、馬來西亞這些地方（在1960年代）經濟很差，你有技術都不會有人用。」他近年接收過英皇集團主席楊受成的手寫卡片，後跟楊受成聯絡，才得知他本人也沒有手寫卡片剩餘。

可是卓少衡不欲只寫市場需求的書法字，一度在打鼓嶺的道觀雲泉仙館閉關，其間鑽研出「卓體」的行書風格。4名商業書法家當中，黎一鳴唯一出身草根，他後來自創「肥體」回應更急速的商業需求，肥體在字體設計上可以更快起貨，並且更有辨識度，「北魏體很節省工夫、材料，肥體的目標就是要發明一種比起北魏體更加節省、寫的速度更加快，又可以做得更便宜而有辨識度（的字體）」。

「再次發揚或變化 未必在香港」

商業書法隨着市場而變化，當下已難想像有人願意支付10萬元，只為聘請書法家寫5個字。黃宣游說回設計老本行，每當向客戶提議讓書法家寫字，他們都被價格所驚嚇；抑或客戶主動提起找某書法家寫字，但後續也會補一句「不過很貴」。「我認為這個香港的傳統，它將來再次發揚光大，或有人拿去做一些變化，未必是在香港。」他舉例數據配合人工智能（AI），或許再現於元宇宙，甚至別個城市。目前已有人將北魏體轉化成電腦字體，但他解釋書法字跟電腦字體有別，前者屬類比（analog）信號，後者為數位（digital）信號，引伸不同感受。「近期或可見的將來都看不到（商業書法）有什麼出路，所以唯有做記錄、做推廣，希望市民大眾，尤其我們是本身已經懂得寫繁體字的人，開始執筆，懂得欣賞，再去看看會不會有些轉機。」

《香江墨跡｜構築香港的書法》

詳情：shorturl.at/oATXd

文：嚴嘉栢

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 設計]

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