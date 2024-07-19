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開眼 大都會文藝誌

【東京】藝術揸𨋢人（下）：ありがとうございました！

【明報專訊】返了一個月美術館，其實夾埋返了50小時也不到，所謂度日如年就係咁。工作內容為撳𨋢、叫人排隊搭𨋢和嘟飛，和藝術一丁點關係都沒有。叫人排隊搭𨋢是一件很消耗能量的事，特別在外國人比例比日本人高的美術館，你很難給出一個令他們服氣的理由，為什麼必須從右邊排隊而不是左邊，以至為什麼要等美術館人員替你撳𨋢（連升降機內只去到3樓跟地下的兩個按鈕也要等人幫你撳）。

上班首天，我很自然地對排隊的外國人說英語時，一個鬼佬高舉雙手極盡浮誇地大聲說：「Thank God! Finally someone speaks English!」聽起來他受夠了連日來在東京語言不通，滿臉鄙視。若不是在上班，大概已經爆了鬼佬一鑊，所以只好哈哈乾笑兩聲。即便是2024年，大部分日本人還是很怕說英語，就算他們肯說也要花一番心思才能聽懂。平常彬彬有禮的supervisor一講英文便只懂大叫「NO! NO!」，有時會覺得那些一頭霧水的外國人無端受罪好可憐。

試過有一班俄羅斯的團體遊客來參觀，導遊是個操流利日文的俄羅斯女人。24張團體票全都在導遊的手機內，入場時必須逐個QR code開出來，即是要開24次。一班臉臭得不得了的俄羅斯人沐浴在美術館高級地段的晨光下，每嘟一個code導遊便粗聲粗氣地呼喝她的同胞進場；開到第8張票時，導遊臭着臉以流利日語大聲抱怨：「這太麻煩了（面倒臭いよこれ）。」日語環境裏，即使是客人，用上面倒臭い加不使用敬語，也是非常無禮的。某天到我站在嘟飛位，又再見到這名俄羅斯導遊。她已經知道即使跟日本人抱怨，也只會得到對不起的回應而不是特別待遇。所以在她以日文喃喃自語「麻煩死了」時，我回了她一句：對，我也覺得好麻煩呢。俄羅斯導遊嚇一嚇，然後用一個「看，我就說吧」的表情看着我。

做撳𨋢位時遇過一個印度女人，一打開𨋢門她手揗腳震地走出來，說是畏高。看畢展覽後，她深深吸一口氣，一邊催眠自己沒事才踏入𨋢門。想起跟一個同事閒聊，曾在法國專攻長笛吹奏的她回到日本，輾轉之下到公司旗下位於澀谷的觀光塔打工。以為她想做藝術相關工作才轉到這兒，她卻微笑着，說是在觀光塔被一個中學生一把扯過她的頭髮叫她幫忙拍照，扯到頸椎移位，公司才將她調到這邊嘟飛和撳𨋢。我大為震驚，忍不住問她大丈夫ですか？（沒問題嗎？）其實又怎可能沒事。同事笑笑，沒事了，繼續說她在法國時的快樂時光。

因氣流問題每次要按𨋢內的層數時，整張臉都會被風狂吹。被風吹得多會有皺紋，我也只得跟自己說大丈夫。站在揸𨋢位時太無聊，臨辭職前一段日子，我已練到能在𨋢門閉上的時候雙手交疊身體前開始鞠躬，一邊說ありがとうございました（多謝）直到門剛好閉上。苦中作樂大概是每個人不論處於哪個位置，都能生存的流儀。

文：Papaya Fung

（喜好是觀察人類 著有繪本touch和漫畫《地獄行》）

[開眼 大都會文藝誌]

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