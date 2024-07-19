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開眼 大都會文藝誌

【香港】舞台上的知性語言

【明報專訊】筆者初學寫劇本時，因為大學本科讀社會學，當時習慣相對知性的語言，因此創作相對寫實的劇本時，寫人物對白總是遇到困難，給人「離地」的感覺。後來認識了新文本，風格上較能容納知性語言，以激起觀眾思考為任務，但又對編劇的要求很高，因為編劇不止要掌握知性語言，還要對劇本主題概念有深刻的洞察和掌握。

這兩個月看了兩齣筆者認為相對知性的作品，分別是前進進戲劇工作坊的《月明星稀》，以及由「設計對白」和藝君子劇團主辦的《六號病房》，給筆者不少啟發。

當中《月明星稀》的劇本由劇團藝術總監陳炳釗撰寫，非常精密細緻。由於主題是離散，劇本觸及離散港人與在地港人的關係，引伸不少討論，在此不贅；反倒想說劇本中政論KOL何滅的獨白，雖然《月明星稀》並非傳統寫實劇本，但仍着重故事情節，相對知性的語言安放在一個知識分子角色身上，何滅在自己的房間喃喃自語，分享自己寫了一本書，關於「本土的終結」，最後卻把書燒了。獨白雖長，但演員演繹簡單直接，筆者非常有耐心地聽完，反覆咀嚼，津津有味，當中感受到一個知識分子對於「思考」香港現况的無力、失落、憤慨和關心，能夠在知性的語言中，傳達如此豐富的情感，又能打開觀眾理解劇本故事情節的維度，令人佩服。

至於《六號病房》，改編自契訶夫同名小說，由陳泰然執導及改編。但《六號病房》其實與藝君子劇團的近作非常相似，亦和《月明星稀》一樣，演員既會以第三身角度敘事，又會以第一身角度演繹角色，這種距離或間離效果，應該能夠刺激觀眾思考。然而《月明星稀》本身用了一個香港觀眾會關心的主題，作為觀眾的筆者，覺得比較能在投入和抽離之間找到平衡。反而《六號病房》改編一個19世紀俄羅斯故事，雖有在地化，但又難免陌生，筆者觀劇時，未能找到合適的切入點去思考或投入到文本之中。

雖如是說，《六號病房》當中有一大段醫生和精神病人的對話非常精彩，這兩個角色都聰明，喜愛哲學，精神病人指摘醫生的犬儒，而醫生欣賞精神病人卻又勸說對方接受現實的段落，筆者被演員黃呈欣的演繹打動落淚。縱然角色在以知性語言辯論，筆者卻又從演員的演繹中感受到這個角色對人的絕望，來自她對人曾有過的希望，而此也讓筆者欣賞到知性語言在舞台上的可能。

文：劉螢

（香港編劇學生）

[開眼 大都會文藝誌]

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