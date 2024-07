【紐約】挑戰姿態的陶罐

【明報專訊】在1970年的紀錄片With These Hands: The Rebirth of the American Craftsman(以雙手:美國工藝匠人的重生)中,Toshiko Takaezu站在陶輪前拉坯,一頭黑髮鬆鬆紮在腦後,她穿著一件深色袍,粗壯有力的手指把陶土拉高、打開、收緊。在巨大的陶罐僅剩掌心大小的開口時,她往裏扔進幾顆搓圓的陶土塊,最後把罐口完全封住,陶罐頂部就像打發的奶油般,留下一個小巧的尖頭。在燒製完成之後,搖晃陶罐,被封在內部的陶土珠子在罐壁滾動,發出細微的響聲。