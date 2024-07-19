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開眼 一場show一次旅行

浮世繪巨匠 墨田留蹤迹 《神奈川沖浪裏》浪潮入屋

【明報專訊】港人出遊日本當返鄉下，這陣子日圓走低，匯率時刻備受關注，近來兌換鈔票時有沒有注意到換上新設計？7月初，日本20年來首次發行新版紙鈔，1000日圓新鈔背面採用浮世繪畫家葛飾北齋的《富嶽三十六景》之《神奈川沖浪裏》（1831至1833年）。那洶湧澎湃的巨浪為人熟悉，遠景隱藏的富士山自古備受崇拜。

東京的墨田北齋美術館趁這段時間舉辦「The Impact of Hokusai's Great Wave : Under the Wave off Kanagawa—Tracing Its Origins and Trajectory」（北齋巨浪衝擊：神奈川巨浪的誕生與軌迹）展覽，以《神奈川沖浪裏》為主軸，介紹它如何代表日本，深入人心，以及為後世藝術界帶來的影響。看完巨浪後，再到墨田區尋找北齋的生活蹤迹。

花5年多角度繪富士山風景

葛飾北齋出生於江戶時代的本所割下水，即現今東京都墨田區龜澤一帶，墨田北齋美術館特意在附近設館，推廣這名活到近90歲的日本浮世繪巨匠。葛飾北齋的著名作品包括《北齋漫畫》和《富嶽三十六景》系列，後者是他從71歲起，花上5年在不同季節、時間和位置，多角度繪製富士山景色，開創了浮世繪風景畫的新形式。

浮世繪興盛於17至19世紀江戶時代，屬木刻版畫藝術形式。「浮世」是現世的意思，指向現實生活、虛無縹緲的人世間和享樂世界，因此浮世繪的主要題材有美人畫和役者繪，描繪貴族女子、民間美女和歌舞伎演員，印證當時的風俗民情和大眾生活百態。

隨着交通網絡發展和經濟水平提升，即使是平民階層也能更便利地前往遠方旅行，促進風景名勝題材創作的興起。日本人一直視富士山為精神信仰，這亦成為藝術家與作家的靈感泉源。展覽策展人奥田敦子受訪時指出，葛飾北齋從一開始就對以不同視角繪製同一主題的作品有濃厚興趣，《富嶽三十六景》系列對他而言，無疑是一項「值得挑戰的工程」。奥田敦子續以商業角度解說：「自19世紀開始，旅行、崇拜和朝聖富士山的風潮也推動了出版商的期望，他們預期（與富士山有關的作品）會有眾多購買者，因此促使這一系列作品問世。」《富嶽三十六景》系列出版後口碑載道，廣受大眾歡迎，因此葛飾北齋後來加製10幅，整個系列共有46幅作品。

浮世繪變貨物包裝紙 越洋啟發印象派

浮世繪發行量大，就像宣傳品，平民以大約20文的低價就能購買，價格在當時約等同一碗蕎麥麵。以《神奈川沖浪裏》為例，當時拓印了約8000張。浮世繪經傳閱後被廢棄，充當出口歐洲貨物的包裝紙，隨貨物飄洋過海。外國人打開包裝紙一看，反而吸引了他們收藏，令西方印象派藝術家改革傳統繪畫，例如梵高臨摹浮世繪畫家歌川廣重的《大橋安宅驟雨》和《龜戶梅屋舖》、後印象派畫家亨利．里維耶（Henri Rivière）受《富嶽三十六景》啟發，畫下《巴黎鐵塔36景》。《神奈川沖浪裏》估計現存數百幅，收藏於墨田北齋美術館、紐約大都會藝術博物館、大英博物館等；去年有一幅在紐約拍賣會上以歷史最高價276萬美元（約2153萬港元）成交，不再是當年看完即棄的廉價品。「波浪和富士山，如此簡單的元素，使得我們能夠超越時代和文化界限，了解它們；其結構輪廓也是非常震撼。」奥田敦子概括各地迷戀及珍藏《神奈川沖浪裏》的原因。

早期浪圓似馴獸 後期浪尖如鷹爪

葛飾北齋19歲師從著名畫師勝川春章，此後70多年，直至去世前一直從事繪畫創作。正值71歲高齡之時，他畫了《富嶽三十六景》系列中的《神奈川沖浪裏》，是他集50多年畫藝修煉技術的成果。《江島春望》（1797年）是最早可見葛飾北齋繪畫波浪的作品，畫中水流平穩，海水緩慢地湧向岸邊。站在淺灘的一行人交頭接耳，氣氛悠閒，不怕即將湧來、扁圓的海浪。奥田敦子說：「在早期階段，北齋描繪的波浪頂部是圓潤的，與《神奈川沖浪裏》中那種如怪物般的巨浪截然不同。北齋在40多歲時學習和吸收了西方風景版畫的空間表達和藝術構圖，創造了動態結構，其特點是大浪佔據過半畫面，而富士山位於遠處。」《賀奈川沖本杢之圖》（1804至1807年）可見海浪變高，比以往洶湧，但浪頂仍然略為扁平，感覺對帆船「殺傷力」不大。

奥田敦子續說：「其後北齋為浮世繪小說繪製插圖時，畫了像鷹爪般的波浪形態，這是從中國畫中吸收來的，這種表現手法增添巨大的衝擊力，就好像一隻怪物用銳利的爪子抓住什麼似的，捕捉到波濤洶湧的一瞬間。」從《椿說弓張月》卷一插畫可見，葛飾北齋描繪的海浪更細緻，能清楚看見波紋，海浪滔滔不息。直到《神奈川沖浪裏》，洶湧的海浪是有史以來最大，線條勾勒海浪深淺變化，營造浪濤洶洶；海浪一層層往前翻滾，前方的巨浪與遠景富士山互相呼應，浪頂猶如伸出鷹爪吞噬3艘隨波逐流的漁船，畫面驚心動魄，自此確立具北齋特色的海浪繪畫。他晚年所畫《富嶽百景》繪本中的《海上之不二》（1835年），前景濺起的鋸齒狀浪尖與空中飛舞的雀鳥混為一體，又與後景白皚皚的富士山形成動與靜對比。

「後浪」滾滾來 席捲全球

《神奈川沖浪裏》的誕生，影響後來的浮世繪藝術家如葛飾北為和歌川國芳，更為西方印象派畫家梵高和莫內帶來創作靈感，現成為最廣為人知的浮世繪作品之一。當代藝術家和創作者經常戲仿或扭變巨浪形象，如漫畫家望月壽城的《ちょっと可笑しなほぼ三十六景 太陽から見た地球》（2017年），以及動畫《鬼滅之刃》的招式「水之呼吸」等，那巨浪席捲世界各地。

The Impact of Hokusai's Great Wave : Under the Wave off Kanagawa — Tracing Its Origins and Trajectory

日期：即日至8月25日

時間：上午9:30至下午5:30（周一休息）

地址：墨田北齋美術館（東京都墨田區龜澤2丁目7番2號）

票價：1500日圓（約75港元）

網址：shorturl.at/CHDhT

文：何詩韻

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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