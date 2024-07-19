Friday Planner：書卷多情

談「影視文學」，不禁令人想起經典改編影視作品中的舊香港。例如在張曼玉與鍾楚紅演繹亦舒的《流金歲月》中，追憶1980年代香港逝水年華；或是在梅艷芳與張國榮出演的李碧華的《胭脂扣》中，緬懷1920年代香港世態炎涼……行完書展，可以逛逛文藝廊，漫步光影，重溫文字。

於半個鐘路程可到達的中環干諾道白立方畫廊（White Cube），韓國藝術家李鎮雨（Lee Jin Woo）則用黑白兩色引領觀眾走入冥想，他在桑樹皮製成的韓國傳統手工紙上，創作簡約而樸拙風格的單色畫（Dansaekhwa）。

買一本書、看一套戲、觀一幅畫，書卷之間，夏日別有風景。

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