《蜻蜓飛過的歲月》：洞窺韓國教育 探問青年前路

「地獄朝鮮（헬조선）」是韓國網絡上約10年前興起的用語，韓國青年以嘲諷來回應在社會上的無力感，先不論嚴峻的青年失業率，瘋狂的高考已是地獄的開端。香港常常詬病DSE一試定生死，韓國更「進」一步，一日定生死——9小時考畢5科。韓國社會上下十分重視高考，考試當日股市延遲開市，企業和公共機構推遲上班時間，公共交通加開班次，警車更會護航遲到學生到考場。

8年製作 回溯高考與社運

導演洪多藝起初只想拍攝一年高中生準備高考的故事，有些人順利上大學，有些人成為重讀生——洪多藝是其中一員，隨即需要繼續苦讀，沒時間完成製作紀錄片，於是順道拍下去。她經歷重考，好不容易上到大學，但圍繞青年的陰霾依舊，朋友自殺身亡，自身亦曾試圖自殺。當洪多藝回溯那些看似軟弱的影像，「它只是提醒我，我是多麼堅強，才能獨自克服那些時間，並且活着」。

《蜻蜓飛過的歲月》自2014年開始拍攝，2022年初完成製作，橫跨將近8年。高二的時候，洪多藝參加了紀錄片電影節的青年工作坊，「我想成為製作紀錄片的人，因為我覺得很酷，它（紀錄片）質疑我周遭的世界——人不帶半點質疑過日常生活的世界」。她認為韓國教育制度存在許多問題，但相關紀錄片多為成年人或電視製作人的視點，她便想到透過高中生的視角來展示。

重考一年，她成為了大學生，同時發覺高考並非她唯一要談論的事情，於是她花很長時間整理講述這個故事的意義。最後她得出一個結論：「這個意義就是，從我經歷毫無意義的事情中找到一個意義。」比起記事，《蜻蜓飛過的歲月》記錄更多的是情感。洪多藝認為，紀錄片只能用有限的視角去觀察一個人所做的事，「所以這不是很客觀，因為你選擇了這部分來展示給人看」；情感反而是紀錄片裏最真實的元素，「人們無法隱藏情緒，即使有人選擇隱藏他們的情緒，那仍然是他們的情緒」。

片中收錄了洪多藝參與2016年反朴槿惠示威以及試圖跳橋自殺的片段。2016年她是大學新生，自覺有社會責任參與社運，但同時過於擔憂自身和朋友的狀况，其實難以專注自己以外的事，無法百分百投入社運。另邊廂，當她回看自己試圖自殺的片段，隨即喚起當時她經歷的每一種情緒，「我只是想分享發生在我身上的事情，因為那是我的現實。我認為我必須是真實，我不應該隱藏任何東西，透過分享這個場景，這會對跟我有類似經歷的人有幫助」。

洪多藝曾給兩個被拍朋友Yunji和Minji放映紀錄片，兩人反應截然不同。Yunji感恩紀錄片留下她的高中時光，只是因大學時做了眼部整形手術，擔憂被丈夫看到自己高中時的模樣。Minji曾因家庭狀况和受傷而未能申請體育學院，「她有很多失敗感，但我一直喜歡拍她那種狀態，所以她不太喜歡」，Minji最喜歡的，反而是在片中見回那個自殺過世的朋友。

拍紀錄片尋意義 最感興趣教育題材

1996年生的洪多藝今年28歲，距離她高三應考高考剛好10年，但失敗感仍然圍繞着她。大學畢業後，她繼續從事紀錄片工作，韓國製作紀錄片的環境競爭很大，電影人需要到處爭取資金拍攝。洪多藝既是紀錄片工作者同時是自由工作者，要到處尋找工作機會，而她接到的大多是教學工作。當她繼續拍攝紀錄片，她發現紀錄片多了一種個人意義：「這是我可以說話、而不會讓別人不舒服的唯一方式。」

洪多藝對有關教育體系的題材最感興趣，仍然想拍攝青少年的生活。她教學時，發現一些高中生雖然成績表現差，卻能製作出非常精彩的紀錄片，「在韓國我們只有一條路，就是一次考試，我認為這就是問題所在，因為我們沒有自由意志去選擇是否參加考試」。當她參與日本和台灣的電影節，有機會跟當地高中生交流，發現高中生都在擔憂未來要做什麼和如何完成學業。「根據我的經驗，我在高中時想到最糟糕的事情，以及可能發生在我身上最糟糕的事情，當它真正發生時，它並不是真的那麼糟糕……也許我想告訴學生不要害怕未來，因為你所擔心的最終對你沒有傷害。」

歐亞紀錄片週2024：《蜻蜓飛過的歲月》

詳情：bit.ly/4d32iHo

文：嚴嘉栢

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