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紀念卡夫卡逝世百年 詼諧詭麗間 玩味卡夫卡世界

【明報專訊】「某天早晨，葛雷高‧薩姆沙從不安的夢中醒來，發現牀上的自己變成了一隻巨大的蟲子……」就算沒有完整讀過法蘭茲‧卡夫卡（Franz Kafka）的作品，大多數人也應該知道這個開頭。《變形記》中，主角變成甲蟲，仍心繫按時工作與養家餬口，最終在家人的冷漠中死去的故事，被認為是反映社會異化、人際疏離的荒誕主義代表作。

卡夫卡逝世100周年之際，香港歌德學院與捷克共和國駐港總領事館聯手推出「卡夫卡：我是一隻尋找鳥的籠」展覽，透過海報、圖冊及舊相與歷史文件，帶觀眾走進卡夫卡的世界，探索「無力的個體抵抗強力的結構」（the powerless individual against the power structures）的故事。

漫畫繪輕鬆一面 圖冊展一生悲歌

在歌德學院院長Arendt Röskens看來，無論是卡夫卡的人生經歷，還是他的文學作品，都十分複雜，有着許多不同角度與內容可供解讀，「如果僅有一個展覽，就算再好，也無法充分展示（卡夫卡）」。因此，是次歌德學院推出3組展覽，希望以不同主題、不同角度，呈現這個「複雜的人（complex person）」。

行入展廳，首先見到歌德學院與斯圖加特文學館合辦的「完全卡夫卡」海報展。黑白小人與鏡中的自己對視，捂住嘴面帶驚恐；下方有卡夫卡日記：「從我的視角來看，它們（鏡子）揭示了不可避免的醜陋。這不可能完全準確地反映現實，卻好像我看起來真的像那樣。」尼古拉．馬勒充滿詼諧感的漫畫，輔以公眾較為陌生的卡夫卡的文字，一個鮮為人知的卡夫卡躍然紙上。

「公眾對於卡夫卡有許多想像，覺得他是黑暗的、沉重的；現實的他其實更加輕鬆，喜愛繪畫，甚至喜歡運動。」Röskens表示。尼古拉．馬勒用抽象的筆法，繪出卡夫卡與家人相處、與愛人共度等生活場景，將卡夫卡從刻板印象中抽出，讓觀眾在100年後的今天，得以見到「完全卡夫卡」。

儘管曾有陽光照進，但籠罩在卡夫卡的經歷與作品中，百年仍未消散的，仍是那些脆弱、憂鬱的黑暗時刻。變成蟲的噩夢、可望不可即的城堡、充滿冷漠與壓抑的原生家庭……歌德學院黑盒子中，第二個展覽展出著名插畫家Renáta Fučíková與作家Radek Malý合著的圖冊《尋找卡夫卡》，畫風詭異華麗，以卡夫卡的成長經歷為主線，展現家庭、社會與時代共同寫成的「卡夫卡式悲歌」。

穿梭舊圖文 重訪布拉格

卡夫卡曾俯瞰布拉格市中心的舊城廣場，感嘆「我的一生都關在了這個小圓圈裏」。終年40歲的他，在布拉格留下了百年後仍未磨滅的痕迹。位於歌德學院圖書館的第三個展覽，由布拉格卡夫卡學會策劃，通過舊相與文件，探索卡夫卡與將他「困在圈中」的布拉格之間，千絲萬縷的關係。

文字中的卡夫卡被困在小圓圈裏，文字外的我們又何嘗不是？「面對太多無法理解的社會變化，太多複雜的權力與系統運作，現在，生活在摩登城市中的人，或許有着和卡夫卡相同的感受。」Röskens說。100年之後，重讀卡夫卡，不同年齡、不同背景的人，仍會在各種象徵與寓言中找到當下的映照。Röskens說：「但沒有人知道卡夫卡到底想要尋找什麼……也許就像一隻籠尋找一隻鳥，他想找的是自由。」讀者若與卡夫卡有共鳴，不妨走入歌德學院，在圖像與文字中，尋找卡夫卡。

卡夫卡：

我是一隻尋找鳥的籠

日期：即日至8月6日

時間：周一至周五上午10:00至晚上7:00；周六上午9:30至晚上6:30

地點：灣仔港灣道2號香港藝術中心14樓 香港歌德學院

詳情：bit.ly/3S4zyGr

文：王梓萌

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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