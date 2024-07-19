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翻尋藏品揭真迹 沉浸舊景覓彩蛋 策展推進 黃霑過去新發現

【明報專訊】今天要怎麼講黃霑？他涉足多個媒介，歌影視、廣告、舞台劇、文學，創作範圍幾乎等於整個香港流行文化。今年是黃霑逝世20周年，近日香港文化博物館和大館均舉辦跟他相關的展覽，雖然觸及同一人物，講述方式卻截然不同——前者採用傳統方式，以展品為基礎去介紹黃霑；後者製造場景，讓觀眾體驗黃霑曾經身處的年代。比較兩者策展方式，一個黃霑，各有表述。

黃霑的故事難說、難寫。大眾早從流行文化認識這號人物，如何說得不落俗套而有新意？香港文化博物館展覽「滄海一聲笑——黃霑」採用傳統方式講述，傾囊香港文化博物館、香港歷史博物館和香港電影資料館跟黃霑相關的館藏，連同香港中央圖書館藏品和借展物品，展出約140套展品，例如電影海報、唱片封套，許多展品放在玻璃櫃展出。

涉及藏品分散而眾多，參與策展工作的香港文化博物館館長（歷史）陳玉蓮表示，研究過程超過1年，展覽敘事大綱三度修改，起初相較平鋪直敘講述黃霑生平，最後決定用4首黃霑填詞歌曲，貫穿其生平事迹和創作。展覽先後介紹黃霑從1940年代來港所受教育、其跨媒介創作，以及與名人的相處點滴。她續說，藏品按黃霑生平時序和創作界別分類，其中一區是歌影視，所佔範圍最廣闊。

文博館：部分展品為保護放玻璃櫃

雖然劃分4個主題，除了起初介紹黃霑在深水埗成長的區域，之後沒有特定路線，觀眾可以自由游走，觀看放在玻璃櫃和掛在牆上的展品，大多涉及黃霑創作，譬如《獅子山下》、《上海灘》和《世界真細小》的唱片封套，以及《梁山伯與祝英台》、《花木蘭》和《我的大嚿父母》的電影海報。玻璃櫃也放有由顧嘉煇按他與黃霑合照繪畫的一幅畫作，還有黃霑擔任編劇和填詞、羅文製作的音樂劇《柳毅傳書》文本。陳玉蓮說觀眾可以自由觀看，藏品說明牌會介紹作品創作背後的故事和周邊資料。

她指出，展覽以展品為基礎去介紹黃霑的創作活動，讓年輕觀眾認識他；也透過黃霑事迹，看到香港戰後流行文化發展脈絡。然而許多展品放在玻璃櫃，似乎跟觀眾距離較遠，她解釋博物館藏品需要注重保存，譬如會調節部分照射紙本藏品的燈光，避免強光令紙本褪色，亦需要相應溫度和濕度環境保存藏品。即使是香港中央圖書館借出的藏書亦不能翻閱，譬如黃霑文集《數風雲人物》、《不文集》、《自喜集》等同樣放在玻璃櫃內，陳玉蓮表示中央圖書館沒有多出來的館藏，所以需要妥善保存；相較之下，文化博物館的金庸館因金庸小說有多出來的館藏，可設閱讀角供翻閱。

「放玻璃櫃裏面當然有玻璃櫃的好處，但是如果可以選擇的話，我本人很喜歡沉浸式的展覽。」大館展覽「曲詞印記：顧嘉煇×黃霑×粵語流行曲」策展人李正欣說。展覽不止講述黃霑，也談及他的好拍檔顧嘉煇，以及粵語流行曲更迭。李正欣去年秋季接獲大館邀請策展，除了聯絡研究黃霑多年的「黃霑書房」，亦找上顧嘉煇在加拿大的家人，在顧嘉煇的書房尋覓資料。今年4月，策展團隊在顧嘉煇姊姊顧媚家中的花園棚屋找到數箱顧嘉煇物品，包括獎狀、拍子機，以及廣告音樂和電影音樂的總譜。

大館：復刻舊場景 再遇「當年情」

在溫哥華找到的珍貴資料，沒有用玻璃框起展出，而是營造浸沉式復刻場景，讓觀眾返回黃霑和顧嘉煇創作音樂的年代。李正欣認為，聆聽音樂本來就是沉浸式，因此希望透過沉浸式展覽牽動觀眾感受。雖然場景看似打卡至上，跟黃霑和顧嘉煇不直接相關，但用心觀察便會發現彩蛋。

其中一個場景模仿舊式冰室，冰室播放《滄海一聲笑》和《上海灘》，旁邊電器維修店場景則播放《焚心以火》。冰室擺放了「總督香煙」的品牌廣告，電器維修店擺放了北京牛黃解毒片，因為顧嘉煇曾為該兩個品牌創作廣告歌。另一場景呈現1990年代一對兄弟的臥室，擺設有《龍珠》、《男兒當入樽》、《百分百感覺》等跟黃霑和顧嘉煇無關的流行文化產物，但同時「大牛龜」電腦熒幕顯示1986年由二人創作的《當年情》簡譜，場內悠悠響起這首歌。隔壁衣物間悄悄放了一條猛龍「冰藍」牛仔褲，顧嘉煇也曾為其創作廣告歌，並在現場播放。「樓上有牛仔褲的廣告歌，樓下有牛黃解毒片的廣告歌，還有這兩個廣告的產品，我們將它放在沉浸式的展覽裏面，就看各位訪客夠不夠眼利了。」李正欣打趣道。

其餘兩個場景是1970年代家居，以及想像顧嘉煇的書房跟黃霑的書房並置。1970年代家居場景播放1972年音樂劇《白孃孃》插曲《愛你變成害你》，以及電視劇主題曲《家變》和《獅子山下》，《愛你變成害你》就是「煇黃」首次合作。顧嘉煇跟黃霑甚少共處一室工作，兩人在香港時透過電話聯繫，顧移居到溫哥華後便以傳真聯繫。展覽想像並置黃霑香港的書房和顧嘉煇溫哥華的書房，並展示「煇黃」最後一次在舞台劇《酸酸甜甜香港地》（2003年）合作。顧嘉煇書房這端，擺放相架展示兩人相片，他曾經依據其中一張相片親自繪成畫作，現於香港文化博物館展出；黃霑兒子也借出黃霑書法作品，掛在黃霑書房那一端。

部分新資料未有機會展出

兩個展覽同屬香港流行文化節2024節目，兩方分別策展時，都繞不開研究了黃霑20年的「黃霑書房」。流行文化研究需要累積，且刻不容緩，否則隨着人事變遷，資料檔案有可能流失。顧嘉煇去年辭世，會否也需要一個「顧嘉煇書房」？其實今次大館展覽，只展示了部分新發掘資料，譬如電影音樂總譜未有展出，廣告歌總譜亦只展出部分。廣告歌總譜珍貴在於，廣告歌甚少註明創作人，難以納入音樂研究。以顧嘉煇和黃霑合作創作的歌曲為例，共有236首，但是未能計算所有廣告歌，因廣告歌沒有留下清晰紀錄。

另邊廂，香港文化博物館整理藏品時，也有新發現。《柳毅傳書》藏品資料起初只籠統寫作音樂劇，後經仔細查閱，從中發現黃霑的歌詞手稿真迹。按着劇場領域的線索追溯，舞台劇《白蛇傳》手稿多年前由羅文家人捐贈，再次查閱，發現黃霑為《白蛇傳》填詞的手稿。既有藏品或許仍有待整理，當理清香港流行文化的線索，或可發掘述說前人的新意。

滄海一聲笑——黃霑

日期：即日至2025年2月10日

時間：上午10:00至晚上6:00（周一、周三至五）；上午10:00至晚上7:00（周六至日），周二休館

地點：沙田香港文化博物館1樓專題展覽館一至二

網址：bit.ly/466ro60

曲詞印記：顧嘉煇×黃霑×粵語流行曲

日期：即日至8月28日

時間：上午11:00至晚上7:00

地點：中環大館複式展室

網址：bit.ly/3SdZZto

文：嚴嘉栢

編輯：王翠麗

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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