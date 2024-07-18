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2024 FW Haute Couture Special：2024秋冬高訂時裝周 歌劇院譜寫時尚盛典

【明報專訊】高訂時裝周通常緊貼男裝時裝周舉行，人們會否對一波又一波的時裝騷有審美疲勞？每個人看法各異，但作為時裝編輯當然對之樂此不疲，而且男裝與女裝、成衣與高訂之間，本就有很多不同的欣賞角度。稍為偏心一點，女裝一向比男裝可觀，更不用說高訂比成衣來得華麗與講究得多。就看Chanel於巴黎歌劇院盛大登場的2024秋冬高訂系列，就已經美得動人心弦。

■Chanel

經典風格注入浪漫氣息

雖然高訂並非尋常百姓家所能負擔，但它帶出的往往是一種larger than life的美，即使無緣穿上，單單欣賞已叫人滿心興奮。在2024秋冬高訂時裝周中，Chanel又再次成為最出類拔萃的一個品牌，值得跟讀者重點分享。

早前Chanel與前任藝術總監Virginie Viard結束合作關係，來季高訂系列乃出自品牌時裝創意工作室之手。不過憑藉豐富的內涵和工藝上的強勁實力，即使欠了掌舵人也無減設計的華美瑰麗，加上系列乃特別向巴黎歌劇院致敬之作，時裝騷亦選址於此，兩者的互相成就令服飾散發風華絕代的魅力。

法國導演為騷場設計布景

巴黎歌劇院堪稱表演藝術與優雅美學的殿堂，室內裝飾本身已經極為典雅，品牌特別邀請了法國導演Christophe Honoré為騷場設計布景，將大劇院外面的走廊變成紅色天鵝絨歌劇包廂，令感覺更精緻奢華，而帶點戲劇的服裝在此亮相，為觀者帶來耳目一新的體驗。當然，系列的精雕細琢絕不下於場地佈置，多種名貴衣料如羽毛、流穗、拱面寶石、刺繡花朵、華麗織辮、漆印平織布、柔軟斜紋軟呢、絲滑天鵝絨、通透薄紗、塔夫綢與洋緞，擦出迷人的火花。

新裝外觀輪廓通透飄逸，例如公主袖、縐荷葉邊和豐盈精美刺繡細節，為Chanel的經典風格注入浪漫氣息。酒紅色斜紋軟呢工字褶套裝點綴白色絲緞、黑色燈芯絨禮服配搭白色襯衣刺繡胸前花飾、黑色長裙褲套裝的短身外套肩部點綴黑色羽毛，恍如與長大衣、寬大斗篷和晚禮服翩然起舞。此外，Chanel多年來均與前衛芭蕾舞文化結下不解之緣，其服飾創作亦緊貼芭蕾舞文化演變。來季的芭蕾舞短裙和小丑服，就是向Gabrielle Chanel當年為芭蕾舞劇Le Train Bleu（1924年）和Apollon Musagète（1928年）設計戲服的致敬之作。整體而言，時裝騷釋出令人為之屏息的華美，像在歌劇院譜寫着一幕時尚盛典，證明無論是Chanel還是其高訂系列，始終是時尚的典範。●

■Armani Privé

珍珠雅致 晶瑩璀璨

今年的7月11日乃Mr. Armani的90大壽，其創作熱情令人欽佩，亦令來季Armani Privé高訂變得更具意義。設計重點全放在悠然靜美的珍珠之上，Mr. Armani稱珍珠如皎月，似潺潺流水，象徵智慧、純潔與愛，並認為此般寓意於不同文化中川流不息，是人所嚮往的雅致美學。

系列由大大小小的珍珠，塑造一種散逸恬靜魅力的女性形象，例如肩部挺括的塑形外套、飄逸長褲、裹身大衣、流動感上衣和半截裙，或收身連衣裙等，勾勒出穿者的曼妙身形，令舉手投足間搖曳生姿。刺繡細節與裝飾貫徹始終，讓整個系列流光溢彩，閃閃生輝。珍珠綴於輕盈面料，繁密有如露珠凝於葉子之上，效果晶瑩靈動。白色、鉑金色、金色和黑色相互交織，暈染半透明絲綢提花織物、深邃天鵝絨與空靈薄紗，展現既低調內斂亦奢華璀璨的效果。Mr. Armani再次透過高訂將其概念——珍珠的雅致，演繹得淋漓盡致。●

■Balenciaga

幽默造型 帽上晾衣

Balenciaga藝術總監Demna將品牌創辦人Cristóbal Balenciaga的4個標誌風格，融入2024秋冬高訂系列的創作，它們分別是強調服裝與身體空間感的繭形輪廓、七分喇叭袖、設計奇異的奢華頭飾，以及創新布料。系列開首甚為搶眼的是Demna與藝術家Alastair Gibson合作設計的鑊形碳纖維帽子，配合以皮革、牛仔布和尼龍面料製作的繭形輪廓休閒服，造型頗具前衛藝術感。後面卻出現帽上像曬衣服般鋪上T恤的造型，令人「噴飯」的Balenciaga式幽默突然湧至。那件T恤也並非平平白白，而是由Demna和藝術家倪灝合作設計的手工垂褶樹脂冷凍T恤。

令人拍案叫絕的造型還有藝術家Abdelhak Benallou親筆手繪的七分袖連帽衛衣和T恤；以舊衣層層組成的倒錐形晚裝；以塑膠袋經融化和再造升級後獲得的布料製成的白色直筒連身裙。最後的一套尼龍婚紗禮服，模特兒在上台之前由高級訂製團隊直接將47米長的布料懸掛在其身上，然後固定並精心整理出精緻的造型。此禮服僅能「即作即穿」，製作約需30分鐘，分解只需30秒，來自Balenciaga工坊的3名工匠會親自到購買者家中現場製作，創意可謂出人意表。●

■Dior

結合高訂和運動服飾

令人期待的巴黎奧運即將舉行，身處巴黎者當然最能感受其熾熱氣氛，就連來季高訂系列，也有設計師因而受到啟發。Dior女裝創意總監Maria Grazia Chiuri向從古到今所有克服偏見和障礙，確保體育競賽公平進行的運動員致敬，並推而廣之以高訂時裝表達被釋放的女性身體。

Maria Grazia Chiuri來季打破常規，採用不屬於高級時裝世界的平織布，並以金、銀和白色的金屬網眼布呈現，配以超輕盈的緊身胸衣環繞設計來塑造廓形。褶縐在系列中許多造型出現，用以縫合定型或打開以配合身體動態，大有參照古典雕像的垂墜視覺效果，例如綴飾刺繡的絲綢連身裙、經歷歲月洗禮的波紋綢緹花半截裙、每一步都能綻現裙下長褲的垂墜式半截裙；女神式連身裙則採用單肩垂墜設計，展現綴有緞飾邊的透明金屬色澤背心。設計將高訂和運動服飾，經典與叛逆集於一身，展現女性柔軟而強韌的優雅特質和巾幗不讓鬚眉的氣魄。●

■Viktor and Rolf

奇形怪狀 荒誕風格

不得不佩服Viktor and Rolf天馬行空的想像力，這對創作孖寶運用上卡通化剪裁、瘋狂比例和生動色彩，作為2024秋冬高訂系列的特色。系列命名為Haute Abstraction，靈感源自兩人於1998年創作的秋冬高級訂製系列Atomic Bomb，重新演繹當中的奇形怪狀服裝概念，進一步推進獨有的荒誕風格。騷場可見矩形、三角形、球形、梯形等融入服裝廓形，這些奇特的設計包括了3D長方形大衣、方形西裝外套、三角形襯衣、球體上身晚禮服等，整個系列就像從兒童積木組合而來，充滿奔放的創意和視覺效果。●

■Dolce & Gabbana

民俗工藝融入設計

為呼應品牌成立40周年，Dolce & Gabbana選址意大利薩丁尼亞島（Sardinia）南部的諾拉公園，舉辦Alta Moda 2024時裝騷。騷場布景由美國藝術家Phillip K. Smith設計，擺放了由不對稱傾斜鏡面柱構成的巨型裝置，模特兒穿梭於如夢似幻的空間中，背景是廣闊的海洋和優美的夕陽。設計師Domenico Dolce和Stefano Gabbana將薩丁尼亞島當地的工藝和民俗傳統融入設計之中，呈現出奢華與精湛技藝並存的作品。整個系列充滿細節，例如喱士裙襬塑造出迷人的圖案，鑲嵌寶石的緊身上衣，羽毛裙襬，還有巨型誇張的金色首飾等。飄逸的雪紡縐裙晚禮服，以色彩明亮黃、綠、粉紅為主調，在風中搖曳生姿；當中亮點包括以薩丁尼亞島地氈製作技術為靈感的黑色禮服，上面鑲嵌了細小的鑽石，做工講究精緻。●

■Roger Vivier

向昆蟲世界致敬

Roger Vivier為巴黎2024秋冬高訂時裝周增添了一絲奇幻色彩，雖然品牌以創作鞋履和手袋聞名，但創意總監Gherardo Felloni探索訂製服概念，帶來了名為Petites Merveilles（法文意指「小奇蹟」）的haute maroquinerie珍品創作。Petites Merveilles對昆蟲世界作出玩味的致敬，將美麗的大自然與精細的手工藝融合在一起。系列並非日常的時尚配飾，而是栩栩如生、細緻入微的創作，整個系列包括了15個獨一無二的手袋和4件鑲嵌寶石的背心，從蝴蝶和蜜蜂，到蠍子和蜘蛛，以至聖甲蟲和螢火蟲，統統蛻變成閃閃發光的Viv' Choc手袋，每件作品也汲取各種生物的特質元素，像是簇擁成群的幻彩聖甲蟲、鑲嵌水鑽的孔雀藍蝴蝶翅膀，或是鑲嵌着黃玉寶石，令蜜蜂與蜂巢活靈活現的設計，呈現出羽絨縫製、刺繡和珠寶工藝，創造出細節豐富且極具創意的作品。●

文：溫兆明、劉詩言

編輯：陳淑安

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