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Watch News：24小時耐力賽 大會指定時計

【明報專訊】說起與賽車關係密切的品牌，Rolex當然榜上有名。自1923年首次舉行的勒芒24小時耐力賽（24 Hours of Le Mans）是世界賽車史上歷史最悠久和備受尊崇的頂尖賽事，賽事轉眼已超過100年，自2001年起，Rolex便以獨家主要合作伙伴和大會指定時計的身分全力支持賽事。勒芒耐力賽事跟其他比賽的最大分別，是它長達24小時，賽車運動員要經過一整天不眠不休的比賽後，獲勝車隊才能登上頒獎台。

賽事每年在法國勒芒舉辦，為國際汽聯世界耐力錦標賽（FIA World Endurance Championship，縮寫WEC）系列的其中一項賽事。勒芒耐力賽基本規則為使用同一輛賽車，3位車手輪流駕駛，下午4時為起跑時間（至翌日下午4時結束），並按不同賽車等級作賽。跟其他賽車賽事「鬥快」不同，勒芒耐力賽鬥的是「里數」，在經過24小時之後，行駛最多里程的車輛（和車手）獲勝。剛於上月舉行的勒芒耐力賽事，由奧地利籍車手Richard Lietz、荷蘭籍Morris Schuring和澳洲籍Yasser Shahin駕駛的Porsche 911 GT3 R在LMGT3級別中率先衝過終點，而Rolex亦為獲勝車手頒發鐫刻特殊字樣的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona（蠔式恒動宇宙計型迪通拿）腕表。●

查詢：https://www.rolex.com

文：張曉冬

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