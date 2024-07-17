Watch News：24小時耐力賽 大會指定時計

【明報專訊】說起與賽車關係密切的品牌，Rolex當然榜上有名。自1923年首次舉行的勒芒24小時耐力賽（24 Hours of Le Mans）是世界賽車史上歷史最悠久和備受尊崇的頂尖賽事，賽事轉眼已超過100年，自2001年起，Rolex便以獨家主要合作伙伴和大會指定時計的身分全力支持賽事。勒芒耐力賽事跟其他比賽的最大分別，是它長達24小時，賽車運動員要經過一整天不眠不休的比賽後，獲勝車隊才能登上頒獎台。