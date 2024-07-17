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鈦金屬鏤空腕表 輕盈抗震 腕表設計捕捉賽車精髓

【明報專訊】自2019年起，Netflix和Formula 1合作拍攝紀錄片《Formula 1：極速求生》，捕捉每季一級方程式賽事中，車手、經理等人在賽場內外面對的緊張刺激生活。賽車除了吸引追求刺激的車迷，也同樣吸引腕表品牌跨界涉足。以TAG Heuer為例，不少腕表系列均以賽車為主題，今年便推出Monaco鏤空計時腕表和以Porsche 963賽車為靈感的新作！

TAG Heuer一直跟賽車運動關係密切，其中以Monaco系列最為車迷熟悉。系列自1969年面世以來，即成為史上最具代表與識別的表款之一，大膽的方形外殼、初代腕表位於表殼左側的表冠、磨砂與拋光表殼以及藍色表盤，在當時的市場上別樹一格。腕表一推出，旋即成為品牌代表作，獲得車迷與鐘表愛好者的擁戴。

向摩納哥賽事致敬

腕表之所以名為Monaco，正是源自1929年開始在摩納哥舉辦、世界上最著名的摩納哥大獎賽（Grand Prix de Monaco）。不過在賽車以外，Monaco系列更為人熟知，可能亦與電影有關，特別是跟傳奇巨星Steve McQueen的淵源。在1971年的電影Le Mans中，McQueen飾演的角色佩戴的正是一枚Monaco腕表，令腕表成為時尚風格和賽車文化的符號。

面世多年來，品牌一直為Monaco腕表進化，在前代的設計基礎上改良，注入最新技術、提升腕表精準度，令腕表更堅固耐用。今年面世的全新Monaco鏤空計時腕表的表盤，便讓大家能看到Calibre TH20-00自動上鏈機芯的運作。腕表的深藍色主題是向摩納哥的地中海沿岸致敬。鮮黃色的指針和時標跟深藍的主色調構成鮮明對比。腕表採用以輕盈和抗震特性聞名的堅固鈦金屬製作表殼，符合高速賽車競賽的需求。

腕表與汽車引擎的微妙聯繫

Monaco系列以外，品牌另一個跟賽車息息相關的系列是Carrera。此名字源自卡萊拉泛美公路賽（Carrera Panamericana），亦被譽為世上最危險的賽事之一。Heuer（TAG Heuer前身）家族傳人Jack Heuer在1962年從賽車手Rodriguez兄弟聽說到這項賽事，對Carrera這個名字很有感覺，於是便將他在1963年發表的新計時腕表命名為Carrera。無獨有偶，同樣以Carrera為系列名字的還有汽車品牌Porsche，品牌在1954年的Carrera公路賽中贏得冠軍，於是將品牌最強大引擎型號命名為Carrera，成為兩個品牌之間的微妙連繫。

Carrera賽事以外，Porsche在勒芒24小時耐力賽（24 Hours of Le Mans）曾贏得19場總冠軍，為賽事中最成功的汽車製造商。Porsche 963賽車的開發便遵循LMDh（Le Mans Daytona Hybrid）規條，其Multimatic底盤以LMP2類別為基礎，是專為參加Le Mans耐力賽而開發和設計的第2版原型車，配備先進內燃機，能夠使用再生燃料，車款後來在全球許多著名賽道上亦屢獲殊榮。

賽車底盤化身鏤空表盤

最近TAG Heuer便跟Porsche合作，推出TAG Heuer Carrera Chronograph×Porsche 963計時腕表，顯示兩個品牌的共同價值：植根於賽車運動的傳統和對卓越表現的追求。腕表將汽車工程與鐘表技術融為一體，小表盤設有4個Super-LumiNova夜光區塊，靈感源自經典Porsche 911上的LED燈設計。表圈上刻有夜光Porsche標誌，即使在漆黑中也清晰可見。表盤4時位置的紅色時標象徵比賽倒數計時的興奮與激情，以腕表的設計語言捕捉賽車精髓。

腕表採用鏤空表盤設計，其管狀設計讓人想起Porsche的賽車底盤。表圈由鍛造碳纖維製成，與963賽車的輕質高性能組件呼應。腕表搭載品牌自製TH20-00機芯，配備個別訂製的紅色導柱輪。腕表計時功能中用到的離合器，其垂直位置類似汽車中連接引擎飛輪與變速箱的系統，令腕表在啟動和暫停計時功能時，可達到平滑且「無跳動」的效果。腕表的自動擺陀上融入了賽車的方向盤圖案，表側設有3D Porsche標誌。橡膠表帶上同樣飾有963車款的標誌，形狀靈感源自NACA風格的低阻力進氣口，這種進氣口經常出現在Porsche賽車上，可追溯至破紀錄的917款式。腕表選用的顏色白色、紅色和黑色，是Porsche標誌的賽車顏色，全球限量生產963枚，向賽車之名致敬。

新版波浪紋潛水表

離開賽車場，潛水也是TAG Heuer另一重點運動。品牌今年推出了Aquaracer新款腕表，包括Professional 300日曆腕表和Professional 300 GMT腕表，同樣防水300米。日曆表款的設計着重清晰易讀和順暢的操作。經重新設計的分鐘軌道標示和採用形狀更顯眼的盾形設計時針，佈局利落，讓佩戴者更易讀取時間，波浪紋表盤象徵海洋。表殼比例經重新設計，從43毫米稍為縮小至42毫米。表殼厚度則增加0.5毫米至12毫米，令腕表比例更平衡。新表備有黑色、藍色和綠色選擇，反映海底世界之美。日曆表款配搭經瑞士官方天文台 （COSC）認證的TH31-00機芯，提供80小時動力儲存、5年保養期。

GMT腕表設有藍黑或綠黑配色，反映天空、陸地和海洋元素。雙色表圈採用防刮花陶瓷製成，具24小時GMT刻度，讓佩戴者一眼辨別白天和黑夜。GMT指針採用藍色或綠色漆面，配以夜光指標。TH31-03機芯配備額外的時區複雜功能，封閉式表背飾有標誌潛水頭盔，寓意品牌的冒險精神。從重新設計以增強抓握力的表冠到旋轉表圈，兩個表款的細節均提升佩戴者的觸感，方便操作。腕表配有摺疊表扣表帶，並設有雙安全按鈕和先進調節系統。表扣提供5個可調節位置，最多可調節1厘米，讓大家在不同環境佩戴時，也能舒適貼合。●

查詢：2302 6888

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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