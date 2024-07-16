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副刊
Happy PaMa 教得樂 第510期

Happy Pa Ma

國際親子台：孩子是哲學家

【明報專訊】「什麼是人生？」這個是一個哲學問題，同時也是小朋友比大人回答得更好的問題。近年看過不少報道，談及在法國三四歲的孩子已經上哲學工作坊。我們看來匪夷所思，但在孩子眼中，這跟其他課沒有分別。

把哲學實行在生活中，就是鼓勵「問問題」以及尋找答案。愛發問本來就是小朋友的強項，只是平日生活忙碌，令我們忘了多鼓勵孩子發問，取而代之的是，匆匆附上答案，然後把孩子沒完沒了的問題結束掉。

年初在台灣書展，遇上了一本來自比利時的法語繪本La vie, c'est quoi?（它本來的內容就是一首歌），譯出來就是《什麼是人生？》。書中把一個又一個小朋友的問題，轉化成如詩一樣的答案。舉例來說，當小女孩問爸爸：「什麼是讚美？」爸爸回答她：「這是一種看不見的親吻。」

那「什麼是長大」？他告訴女兒「是製造一次又一次的第一次」。「美好時光」又是什麼？「是你的手在我的手裏」。每一個答案都簡短而有韻味，重要的是，這些答案都帶有想像空間，有圖像與意境，讓孩子可以把答案在自己的生活中演繹。

妹妹的第一次，跟小花的第一次，經歷都不一樣吧？但她們每踏出新一步時，都是如此興奮、新鮮又戰戰兢兢。每個孩子的成長歷程都各有不同，但對生命與未來卻同樣期盼。

幸福是「生活中沒有恐懼」

為什麼孩子都是、都可以成為哲學家？正是因為他們對人生的理解，來自直覺與用心感受，而不是來自課堂所教的標準答案。當我跟孩子看完那本書，我問女兒：「你認為什麼是幸福？」小女兒想也不想就回答：「是爸爸、媽媽與家。」大女兒稍為想了一下說：「需要的東西都有，生活中沒有恐懼。」

我被她們的答案震撼了，原來這是真的，只要我們樂意讓孩子思考，鼓勵他們發問，給時間孩子慢慢回答、思考，再回答，他們總能用最簡單直接的方式，教回我們人生智慧。下星期的香港書展，有另一本也是談人生的繪本《好久不見，你好嗎？》，書中有我們所熟悉的風景、建築及歷史地標，有消逝的荔園與啟德機場，還有我們身邊的電車、雪糕車與海洋公園，配上主角由嬰兒出生到成長的不同的階段，跟大家一同思考「生命值得追尋的，究竟是什麼」？

但願我們都有空間與機會，聆聽每個小小哲學家的獨特見解與人生答案。

文：Hello Bonnie

作者簡介：修讀國際關係，成為兩女之母後變身3職媽媽，在小助教鞭策下，完成兒童與家庭教育碩士，仍繼續在工作、讀書及湊女角色中努力掙扎。網誌：FB.com/hellobonniemami

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[Happy PaMa 教得樂 第510期]

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