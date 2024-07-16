童繪遊樂場：各自各精彩

乘着暑假的到來，專欄主題也順應調整一下，暫且放下嚴肅的呈分試主題，和大家看看不同畫作，也談談對這些畫作的觀感和建議。

繪畫Q & A

Q：暑假期間在繪畫方面應如何規劃？近日收到不少相關查詢，歸納回答如下：

A1：透過暑假讓孩子學習繪畫當然是一個不錯的選擇，但希望家長以培養孩子繪畫興趣為大方向，不要將學校對待視藝的要求放在一起，讓他們享受繪畫樂趣才符合假期活動的「本意」。

外遊用畫筆記下難忘事

A2：暑假外遊期間將繪畫加在孩子行程上當然可以，但應以孩子出於自發最理想，一支鉛筆加一本A5小畫簿就足夠，鼓勵孩子用繪畫形式將旅途中遇到的特別東西和事情記錄下來，作為旅程的回憶，特別的主題可待回港時重新詳細繪畫，既可練習繪畫技巧，也可將旅途的歡娛氣氛延續。

A3：家長希望孩子能夠在暑假提升視藝能力，以應付開學後的呈分試，我一直強調繪畫沒有速成，但熟能生巧，多練習一定會改進。繪畫是理性與感性結合的表現，不要讓孩子在壓力下操練繪畫。培養了興趣雖然在繪畫能力上未必事半功倍，但相信會帶來更理想的結果。

文︰Mr Liu（Art Playground Academy Of Arts營運及創作總監／德國Faber-Castell繪畫藝術證書課程總監）

作者簡介：從事廣告創作及藝術設計教育多年，曾為多個著名品牌打造宣傳企劃。

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[Happy PaMa 教得樂 第510期]