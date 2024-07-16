家庭有教：發掘培育孩子獨特才能（下）

發展內在潛力 創造探索環境

「你繪畫表現很投入，不如我們去找一些藝術課程，讓你有更多機會提升水平，好嗎？」每個孩子都有其獨特的能力和興趣，這些優勢和熱情構成了孩子才能。家長創造一個探索環境至關重要，為孩子提供多樣化的學習和活動機會，如音樂、運動、藝術和科學實驗等，讓孩子自由選擇並發現自己的興趣。細心觀察孩子在不同活動中的表現，了解他們的興趣點和表現突出的領域，從而幫助他們找到熱情所在。此外，提供相關資源支持，如書籍、工具和材料，並鼓勵參加課內外活動，讓孩子有表現潛力的機會。

發揮性格強項 現實生活應用

「我看到你在學校樂於幫助同學，媽媽非常欣賞你的善良和合作精神，將來你會為社會帶來美善！」性格強項是孩子在思想、情感和行為中表現出的積極特質優勢。想孩子好，強項需要被看到，家長用心觀察，辨識孩子的性格強項，並在日常生活中加以強化和讚賞。提供積極的角色模範（role model）能讓孩子看到性格強項在現實生活中的應用，因此家長不妨分享相關的故事和經歷，讓孩子明白這些強項如何幫助他們克服困難，並為孩子安排合乎其性格強項的任務和挑戰，讓孩子有機會在實踐中強化其強項特質。

體現成功期望 設長短期目標

「我知道這次數學測驗對你來說有點困難，我們一起看看哪裏做好，哪裏需要改進，努力和堅持就好。」「期望價值理論」指出，孩子對某任務的成功期望與其認為該任務的價值是影響其學習動機的兩大因素。家長宜與孩子一起設定合理的短期和長期目標，確保這些目標既具挑戰，又在孩子能力範圍內，讓他們在實現目標的過程中獲得成就感。過程中家長持續給予鼓勵和支持，強調努力和過程的重要，而不是僅僅關注最終結果。當孩子遇到困難時，與他們一起分析問題，提供具建設的建議和幫助，讓孩子感受到來自家庭的支持。此外，家長宜幫助孩子理解他們所從事的活動和目標對自身發展的重要，讓孩子看到長遠的價值和意義，從而激發他們的內在動力。

世界快速變化，孩子亦潛力無限。家長通過以上的實踐建議，有效培育孩子的獨特才能，讓每個孩子都能在自己的領域中散發光芒。

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

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[Happy PaMa 教得樂 第510期]