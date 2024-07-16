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副刊
Happy PaMa 教得樂 第510期

Happy Pa Ma

育兒鬆一ZONE：教小朋友有節制睇手機

【明報專訊】小朋友考完試，爸爸媽媽終於可以鬆一口氣，於是我就負責做搞手，相約一班閨密出來輕鬆一下。我們一邊享受美食，一邊談論近况：

閨密A：「小朋友考完試，終於大人同小朋友都可以鬆一鬆。點知就有另一個問題，我個6歲囝囝成日都要用手機睇卡通片，仲要睇幾個鐘都唔夠。」

閨密B也附和：「我囡囡都係，一睇手機或電視就中晒毒咁，叫極都唔理人。」

閨密C：「我試過喺港鐵站，見到有個家長攞住部手機，紮晒馬，開住卡通片畀一個坐住BB車、大約1歲嘅小朋友睇。」

閨密D：「呢個世代，人人都有手機，都唔能夠斬腳趾避沙蟲，反而大人要諗吓點樣教小朋友有節制地用手機呢類電子產品。」

大家都靜默了，思考閨密D提出的問題。

解說：

不少家長在處理子女使用電子產品的問題上感到困擾，究竟每日可以看多少時間？有沒有一些注意事項？

保護聽覺 遵守「60-60」規則

根據衛生署學生健康服務《健康地使用互聯網及電子屏幕產品》的建議，家長應盡量避免讓2歲以下的幼童接觸電子屏幕產品，2至5歲的兒童，則應每日限制在1小時內。家長亦要注意子女的眼睛和屏幕之間的距離，手機應多於30厘米，平板電腦則應多於40厘米。另外，每20至30分鐘要小休一次，讓小朋友望向遠方景物以放鬆眼睛肌肉；亦要保護聽覺，遵守「60-60」規則，將耳機的音量調校至低於最高音量的60%，每天亦不應合共使用耳機超過60分鐘。

另外要限制接觸不當的資訊，家長可使用網絡安全工具，為子女選擇合適他們年齡的視像遊戲及應用程式。最後，家長千萬不要以電子產品作為電子奶嘴，要堅守原則，堅持到底！

點‧醒‧家長

．限制屏幕時間：避免連續使用超過1小時

2歲以下：盡量避免使用手機

2-5歲：在家長指導及監督下每天不多於1小時

6-12歲：每天少於2小時作娛樂用途

．保護聽覺：遵守「60-60」規則，音量低於60%，每天少於60分鐘

．限制接觸不當資訊：使用網絡安全工具

．堅守原則：不以電子產品作為電子奶嘴，堅持到底

（部分資料參考自衛生署學生健康服務《健康地使用互聯網及電子屏幕產品》）

文：吳彩輝（慈慧幼苗教育主任、資深註冊社工）

作者簡介：「慈慧幼苗」是一所致力拓展0至6歲幼兒培育及發展的慈善機構。透過互動資源平台及專業的家長教育培訓課程，教育公眾正確的育兒知識，啟導幼兒建立正向思維與正面價值觀。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第510期]

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