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Happy PaMa 教得樂 第510期

Happy Pa Ma

家教明言：讓孩子在暑假「不斷更新」

【明報專訊】暑假來了！我們不僅希望孩子們好好放鬆，還要為迎接新學年做好準備。今天，我想分享《高效能人士的七個習慣》（The 7 Habits of Highly Effective People）一書中，提到第7個習慣「不斷更新」（Sharpen the Saw），幫助孩子們趁着暑假，在生理、心靈、社交等方面充電、更新。

此書由Stephen R. Covey所著，教導人們在生活中達成更高效率和平衡的7種習慣。其中「不斷更新」強調持續提升自我，保持最佳狀態。作者提到一個故事：有一個人正努力地鋸一棵大樹，鋸了好幾個小時，但進展甚微。一個路人建議他停下來磨鋸子，這樣會鋸得更快，但那人卻回答說：「我沒時間磨鋸子，我得趕快把這棵樹鋸完！」這個故事告訴我們，花時間去磨鋸子，提升工具的效率，最終會讓工作變得更輕鬆、高效。

同樣道理，我們希望孩子們趁着暑假「磨鋸子」，在生理、心靈、社交等方面充充電，以最佳狀態迎接新學年的挑戰。

生理更新：保持健康，充滿活力

首先，我們要確保孩子們在暑假保持身體健康，這不僅僅是為了讓他們在假期有更多精力去玩耍，也為了在新學年保持精力充沛。

1. 規律運動：鼓勵孩子每天做至少30分鐘運動，比如跑步、游泳、騎單車等；

2. 健康飲食：暑假是改善飲食習慣的好機會。與孩子一起計劃每周的健康食譜，讓他們參與購物和烹飪過程，培養健康飲食的興趣；

3. 充足睡眠：孩子在假期往往會熬夜玩耍，但充足的睡眠對成長和發育至關重要。確保孩子每天睡眠充足，保持作息規律。

心靈更新：培養興趣，提升自我

暑假是孩子們探索新興趣，培養新技能的好時機，不僅豐富孩子們的生活，還能讓他們在新學年更自信和快樂。

1. 廣泛閱讀：選擇一些適合孩子年齡和興趣的書籍，鼓勵他們每天閱讀，不僅提升語言能力，還能開闊視野。7月書展也是一個讓孩子遨遊書海的良機；

2. 學習新技能：和孩子一起探索感興趣的新活動，比如學習樂器、繪畫、手工藝等，既能提升創造力，還能增強自信；

3. 關注情緒健康：和孩子們多一點心靈對話，聽聽孩子的心事，一起做簡單的深呼吸練習，幫助他們學會放鬆心情，減少壓力。這個暑假有一齣關注孩子情緒成長的電影《玩轉腦朋友2》，相信也值得家長和孩子一同欣賞，認識情緒健康。

社交更新：建立聯繫，增進感情

暑假也是孩子們拓展社交圈，增進感情的好時機。通過與家人和朋友的互動，孩子們可以學會如何與他人相處，建立健康的人際關係。

1. 家庭活動：和孩子一起計劃一些有趣的家庭活動，比如郊遊、野餐、看電影等，不僅能增進家人感情，還能讓孩子感受到家庭溫暖；

2. 朋友聚會：鼓勵孩子邀請朋友來家裏玩耍，或者參加一些社區活動，讓他們結識新朋友，並學會如何與不同的人相處；

3. 義工服務：帶孩子參加一些義工服務活動，比如社區清潔、探訪長者等，不僅能培養孩子的責任感和同理心，還能讓他們體會到助人的快樂。

文：鄭家明（北角循道學校校長）

作者簡介：全國十優機械人教練，多年推動創意及STEM教育；近年於任職學校發展繪本及家長工作，希望把創意融入親子教育，讓孩子和家長共繪美麗溫柔的天空。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第510期]

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