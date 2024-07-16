多元導航：建立有效溝通：深入孩子內心

相信父母對以下的說話都不會陌生：「快啲溫書啦，唔好成日打機。」表面上看似一句無傷大雅的說話，孩子接收到的信息卻有可能是「父母不會體諒他日常讀書的艱辛」。然而，父母說這句話的時候，並不是想責怪孩子花費時間打機，實質是出於對孩子健康的關心，擔心孩子因使用手機時間過長，形成沉溺的習慣，最後損害身心健康。

遺憾在對話的過程中，父母並未能真實傳達對孩子的關心，而子女亦未能表達出內心的真實需要——父母的體諒，結果形成雙方情緒輸出、對罵的後果。假若我們真的想建立一個溝通平台，說話前要「停一停，想一想」，思考一下我們想表達的核心信息是什麼。皆因孩子在青少年階段比較敏感，甚或是未能思考及體會到父母所表達的背後意思。

溝通從不是一個容易的過程，要開展一場有意義的對話，我們需要更多的理解、同理心和耐性。

聆聽孩子想法 以同理心表達關心支持

理解的第一步，由學習聆聽開始。當孩子與我們溝通時，我們不僅僅要聽他們說話，更是傾聽他們的內心世界。這意味着我們需要給予他們足夠的時間和空間，表達自己的想法和感受，而不急於打斷及評論。我們可以試着說︰「見到你好似心情唔係太好，不如分享畀我聽吓？」而不要說︰「小小事都唔開心，問你又唔講，𠵱家想點！」

其次，我們在溝通時，要學習以同理心去表達對孩子的關心和支持，意即我們需要設身處地，站在他們的角度去看其正面對的處境。這樣，孩子會更願意跟我們分享當中的困惑、挑戰和夢想。而對於孩子面對的難題，其實他們也大概有了自己的解決方法，我們只需肯定他們所付出的努力，並欣賞他們的不斷嘗試，便能讓孩子們更有力量去面對挑戰。家長可以試着說︰「我欣賞你願意付出好多努力同心機去嘗試。」不要說︰「好小事咋嘛，係應該要做得好㗎！」

當我們在溝通中使用責怪的態度，有可能與孩子情緒牴觸，而導致關係變差。我們可以學習耐心引導孩子思考而避免指摘，使用積極和尊重的語言，表達我們的觀點和期望，鼓勵他們思考解決問題的方法。我們可以試着說︰「不如我哋一齊諗吓可以點樣迎接呢個挑戰。」不要說︰「成日掛住打機，打到個人都有問題，小小事都處理唔好。」

家長孩子建立共同目標 互相理解

最後，我們可以建立共同的目標。溝通並非單向，而是一個雙方共同參與的過程。家長和孩子一起訂立目標，共同努力實現，這樣可以令孩子感受到父母的支持和合作，同時透過共同經歷去理解大家的觀點和需求。

有效的溝通是建立親子關係的關鍵，縱然需要時間和練習，卻可以令家長更深入了解孩子的內心世界。透過真誠的傾聽、關心和支持，與子女建立更深層次的連結。讓我們停下腳步，思考自己真正想要表達的核心信息，創造一個溝通和諧的環境，讓我們與孩子一同成長，建立美好的關係。

文：黃朗翹（香港家庭福利會註冊社工）

作者簡介：香港家庭福利會乃本港主要提供家庭服務的非牟利福利機構，致力推動和諧家庭關係，服務範圍包括綜合家庭服務丶兒童照顧服務丶綜合靑少年服務，長者及社區支援服務等。

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[Happy PaMa 教得樂 第510期]