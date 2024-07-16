親子餐廳：走入復古車廂 細看日本風景 尖嘴出發 搭阪神列車歎鐵道便當

以日本鐵道為主題的咖啡店Hara Café（原鉄道咖啡店）並非遠在日本，而是交通非常方便的尖沙嘴，大小鐵道迷都可以隨時朝聖！咖啡店裝潢以古董電車「阪神電気鉄道311形」及「箱根登山鉄道 チキ 1形」為設計靈感，甚具復古味道。場景包括實景車廂、經典車站及駕駛員控制室，每一個座位都讓大家猶如身處車站或火車之中。「車廂」內不但會播放真實列車的「行駛聲」，其中一排「車窗」更會循環播放日本各地的風景紀錄片，模仿火車行駛時的窗外風景，極為有趣。

菜單方面，除了小朋友最愛、以火車形餐盤盛載的兒童餐之外，亦有多款西日料理及經典鐵道便當，包括京都厚豬扒三文治、便當套餐、甜品如北海道3.6牛奶凍配紅豆，以及由炭火深度烘焙咖啡豆所製的咖啡等，包保不會餓親肚仔！

■INFO

Hara Café 原鉄道咖啡店

營業時間：上午11:00至晚上10:00

地址：尖沙嘴廣東道30號新港中心2樓 日本美食橫町

查詢：2722 0366

備註:所有價錢另加一

文：顏燕雯

小模特兒：Zachary Hoo

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