明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第510期

Happy Pa Ma

親子餐廳：走入復古車廂 細看日本風景 尖嘴出發 搭阪神列車歎鐵道便當

【明報專訊】各位乘客，歡迎乘搭阪神電鐵。這一輛特別列車專為大小鐵道迷而設，毋須準備機票和車票，只要打開餐牌點餐，便可以一邊欣賞日本風景，一邊品嘗經典鐵道便當，遊歷一場日式美食之旅。

以日本鐵道為主題的咖啡店Hara Café（原鉄道咖啡店）並非遠在日本，而是交通非常方便的尖沙嘴，大小鐵道迷都可以隨時朝聖！咖啡店裝潢以古董電車「阪神電気鉄道311形」及「箱根登山鉄道 チキ 1形」為設計靈感，甚具復古味道。場景包括實景車廂、經典車站及駕駛員控制室，每一個座位都讓大家猶如身處車站或火車之中。「車廂」內不但會播放真實列車的「行駛聲」，其中一排「車窗」更會循環播放日本各地的風景紀錄片，模仿火車行駛時的窗外風景，極為有趣。

菜單方面，除了小朋友最愛、以火車形餐盤盛載的兒童餐之外，亦有多款西日料理及經典鐵道便當，包括京都厚豬扒三文治、便當套餐、甜品如北海道3.6牛奶凍配紅豆，以及由炭火深度烘焙咖啡豆所製的咖啡等，包保不會餓親肚仔！

■INFO

Hara Café 原鉄道咖啡店

營業時間：上午11:00至晚上10:00

地址：尖沙嘴廣東道30號新港中心2樓 日本美食橫町

查詢：2722 0366

備註:所有價錢另加一

文：顏燕雯

小模特兒：Zachary Hoo

[Happy PaMa 教得樂 第510期]

相關字詞﹕日式餐廳 尖沙嘴美食 尖沙嘴餐廳 新食店 親子餐廳

上 / 下一篇新聞