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副刊
Happy PaMa 教得樂 第510期

Happy Pa Ma

暑假好去處：點貨 打價錢 收銀 當一天小店長 體驗書店工作

【明報專訊】很多小朋友都喜歡跟爸媽逛書店，但其實書店工作殊不簡單，店員要兼顧很多事情，包括整理圖書、點貨、收銀等。如果有機會當一天小店長，你又能夠完成任務嗎？今次我們帶了兩個K2小朋友Careen和Beryl來體驗店長的工作，看看她們能否勝任？

今年5月，童書出版社新雅文化事業與商務印書館合作，於旺角美觀文化薈2樓開設聯乘店「新雅童書 × 商務印書館」；當中設有Kiddyland兒童專區，不但提供各類兒童讀物及益智學習產品，也定期舉辦多元化活動，如繪本分享會、作者分享會和工作坊等，其中「小店長大計劃」體驗深受小學生歡迎，最近更增設幼稚園版！

參加「小店長大計劃」的小朋友，會在真店長帶領下在書店實習，包括點貨、打價錢、收銀等；完成書店工作後，再到1樓商務印書館afterword café，化身小小飲品冲調師，與家長一起製作泡沫朱古力凍飲。最後小店員更有證書和書券作為「薪金」，切實體驗上班的苦與樂！今次Careen和Beryl體驗擔任小店長，能否過關呢？

書店小店長體驗：

．打價錢牌（圖）

．講述工作流程（圖）

．圖書清單（圖）

．砌書塔（圖）

．掃描條碼（圖）

小小飲品冲調師體驗：

．學冲朱古力（圖）

．鮮奶變泡沫（圖）

．飲朱古力（圖）

結業禮：

．嘉許證書及書券（圖）

■INFO

Kiddyland小店長大計劃（幼稚園組）

對象：3至6歲幼園生，需由1名家長陪同（另設小學組，可於官方fb查詢）

日期：可於fb查詢

時間：上午11:00至中午12:40或下午2:30至4:10

名額：每場16人

暑期優惠：$380（原價$420），包括$100書券、活動證書及小店長襟章

地點：商務印書館旺角美觀分館（九龍上海街698號美觀文化薈2樓）

fb：www.facebook.com/KiddylandBook

文：顏燕雯

小模特兒：Careen Cheung、Beryl Lee

[Happy PaMa 教得樂 第510期]

相關字詞﹕書店 餐廳 親子 好去處 幼稚園 親子活動 親子好去處

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