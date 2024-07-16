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副刊
Happy PaMa 教得樂 第510期

Happy Pa Ma

採訪手記：抱開放態度 與孩子讀粵語書籍

【明報專訊】為期7天、一年一度的文化盛事——香港書展，將於明天揭幕，能夠在艷陽夏日，走入「涼浸浸」的會議展覽中心，優哉游哉打書釘，慢慢選購心頭好，簡直是賞心樂事。但一如以往，記者每年都力勸家長不要以去狂掃補充練習為唯一目的，平白浪費了一個中英好書雲集、培養孩子廣泛閱讀興趣的好機會。

今年書展專題，想重點推介小朋友多看一些關於香港本土文化的書籍，有趣的是，我們找到兩本同是由粤語寫成的讀物，一本是繪本《橋底老虎》，另一本是圖書《從明畫看八十年代生活——童年生活回憶錄》，對於從小到大都習慣閱讀以書面語入文的記者來說，感覺新奇又有趣。

在香港的教育文化下，我們都一直被灌輸，凡任何以中文作答的功課、試卷，都必須以書面語的形式出現，否則一律當答錯，會被扣分及需要謄正。因此，今次同時遇上兩個如此「大膽」的作者，確實是衝擊了我固有的語文觀。

用行動實踐語言文化傳承

不過，正如香港教育大學語言學及現代語言系助理教授劉擇明在《橋底老虎》的導讀所講，無論語言或文化，傳承都是需要用行動去實踐的，因此，他十分希望有更多創作者，會以香港人最熟悉的語言——粤語，去行文成書，延續及推廣香港文化。我也鼓勵家長，不妨嘗試抱開放的態度，與孩子一起細味一下這兩本書，看看有什麼新發現。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第510期]

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