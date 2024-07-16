明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第510期

Happy Pa Ma

新書精選

【明報專訊】《探索香港淪陷時期天氣及災害》

內容︰作者是業餘氣象研究者，自小喜歡觀測天氣變化，更花10年時間做了大量資料蒐集和分析，整理出在第二次世界大戰時，香港在日佔期間的天氣狀况，從中窺探天氣如何影響戰事和民間生活，而軍事活動又可能怎樣影響天氣變化。此書不單能滿足喜歡天文科學甚或是軍事迷的小朋友，也是一本珍貴的歷史書，當中更包含不少冷知識，例如在日治時期，港府因預報物資短缺，遂簡化颱風信號，只得1號和2號風球，前者相當於現時的1號至3號風球，後者則等同現在的8號至10號風球。

作者︰凌耀祖（Joe Ling）

出版︰紅出版（青森文化）

定價︰$198（書展8折，$158.4）

書展攤位︰1A-B02 ●

《香港老店圖解小百科》

內容︰今天香港不少店舖，都是由集團式經營，但其實在1980年代之前的香港，市民都是靠街頭巷尾的獨資小商店，例如辦館、米舖、冰室、洋服店等，供應生活所需。作者繼《香港老店「立體」遊》1、2冊後，再加入更多資料，帶讀者穿越時空，走訪1980年代之前屹立本港大街小巷的15間傳統老店，並同時比對這些店舖的現况，讓新生代更了解香港大環境的轉變。此外，讀者還可透過掃描書中的二維碼，觀看冲奶茶、手紮燈籠、縫補衣服及擦鞋的短片，加深認識傳統手藝。

作者、繪者︰鄧子健

出版︰新雅文化

定價︰$128（書展8折，$102.4）

書展攤位︰3E-C04 ●

《我是小小建築師：透視香港的世界級地標》

內容︰外國有不少宏偉建築，但其實香港同樣擁有很多世界級的地標！兩名註冊建築師小辛和林耔，透過3個Q版建築材料主角「玻璃妹」、「石屎君」和「鋼鐵仔」，以小朋友的視覺，介紹本港10個世界級地標，包括匯豐總行大廈、青馬大橋、太空館、香港機場等，並以深入淺出的圖文，講解每幢建築物的特色和值得引以為傲的地方。家長可藉着這些小朋友能近距離接觸到的具體事物，勾起他們更深入認識香港的興趣。

作者、繪者︰小辛、林耔

出版︰小皇冠童書館

定價︰$78（書展8折，$62.4）

書展攤位︰3E-A26 ●

《好久不見，你好嗎？》

內容︰香港藝術家廸嘉十多年的作畫生涯中，首部繪本作品。他以斑斕的色彩，繪出一幅一幅許多為人所熟悉的1980、90年代香港風景、建築、文化及歷史地標，包括有消逝的荔園、啟德機場、利舞臺、珍寶海鮮舫，還有依然存在的帆船、電車、雪糕車、海洋公園、香港動植物公園、尖沙嘴海濱長廊等。配以充滿童趣的畫面細節，不單是大朋友的集體回憶，也是小朋友的香港今昔導覽。

作者、繪者︰廸嘉

出版︰希望學

定價︰原價$133（書展9折，$119.7）

書展攤位︰1A-D08

[Happy PaMa 教得樂 第510期]

上 / 下一篇新聞