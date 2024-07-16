內容︰作者是業餘氣象研究者，自小喜歡觀測天氣變化，更花10年時間做了大量資料蒐集和分析，整理出在第二次世界大戰時，香港在日佔期間的天氣狀况，從中窺探天氣如何影響戰事和民間生活，而軍事活動又可能怎樣影響天氣變化。此書不單能滿足喜歡天文科學甚或是軍事迷的小朋友，也是一本珍貴的歷史書，當中更包含不少冷知識，例如在日治時期，港府因預報物資短缺，遂簡化颱風信號，只得1號和2號風球，前者相當於現時的1號至3號風球，後者則等同現在的8號至10號風球。

作者︰凌耀祖（Joe Ling）

出版︰紅出版（青森文化）

定價︰$198（書展8折，$158.4）

書展攤位︰1A-B02 ●

《香港老店圖解小百科》

內容︰今天香港不少店舖，都是由集團式經營，但其實在1980年代之前的香港，市民都是靠街頭巷尾的獨資小商店，例如辦館、米舖、冰室、洋服店等，供應生活所需。作者繼《香港老店「立體」遊》1、2冊後，再加入更多資料，帶讀者穿越時空，走訪1980年代之前屹立本港大街小巷的15間傳統老店，並同時比對這些店舖的現况，讓新生代更了解香港大環境的轉變。此外，讀者還可透過掃描書中的二維碼，觀看冲奶茶、手紮燈籠、縫補衣服及擦鞋的短片，加深認識傳統手藝。

作者、繪者︰鄧子健

出版︰新雅文化

定價︰$128（書展8折，$102.4）

書展攤位︰3E-C04 ●

《我是小小建築師：透視香港的世界級地標》

內容︰外國有不少宏偉建築，但其實香港同樣擁有很多世界級的地標！兩名註冊建築師小辛和林耔，透過3個Q版建築材料主角「玻璃妹」、「石屎君」和「鋼鐵仔」，以小朋友的視覺，介紹本港10個世界級地標，包括匯豐總行大廈、青馬大橋、太空館、香港機場等，並以深入淺出的圖文，講解每幢建築物的特色和值得引以為傲的地方。家長可藉着這些小朋友能近距離接觸到的具體事物，勾起他們更深入認識香港的興趣。

作者、繪者︰小辛、林耔

出版︰小皇冠童書館

定價︰$78（書展8折，$62.4）

書展攤位︰3E-A26 ●

《好久不見，你好嗎？》

內容︰香港藝術家廸嘉十多年的作畫生涯中，首部繪本作品。他以斑斕的色彩，繪出一幅一幅許多為人所熟悉的1980、90年代香港風景、建築、文化及歷史地標，包括有消逝的荔園、啟德機場、利舞臺、珍寶海鮮舫，還有依然存在的帆船、電車、雪糕車、海洋公園、香港動植物公園、尖沙嘴海濱長廊等。配以充滿童趣的畫面細節，不單是大朋友的集體回憶，也是小朋友的香港今昔導覽。

作者、繪者︰廸嘉

出版︰希望學

定價︰原價$133（書展9折，$119.7）

書展攤位︰1A-D08

[Happy PaMa 教得樂 第510期]