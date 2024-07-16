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旅遊

危地馬拉尋《小王子》「蛇吞象」 森林賞翠綠國鳥優雅飛翔

【明報專訊】中美洲國家危地馬拉（Guatemala）對香港人遙遠而陌生，但其實蘊藏不少旅遊勝地。這次造訪被譽為世上最美湖泊之一的阿蒂特蘭湖（Lago de Atitlán），景色絕不比日本或歐洲遜色，更可穿梭湖畔小鎮尋幽探秘。這邊廂，走入觀鳥勝地，欣賞國鳥鳳尾綠咬鵑的華麗羽毛；那邊廂，來到擁有最美湖景的小鎮，探尋經典著作《小王子》的創作靈感。

【危地馬拉 二之一】

阿蒂特蘭湖是中美洲最深的湖泊，位處危地馬拉高地，3座雄偉的火山屹立湖泊南側。湖水湛藍清澈，波光粼粼，漁民在平靜的湖面上撒網捕魚，好比一幅圖畫。當地氣候涼爽非常宜人，很適合躺在牀上看書、放空，享受都市人難得的憩靜時光。旅人可以乘搭快艇穿梭湖畔不同小鎮，當中San Pedro La Laguna規模較大，設有不少旅行社及西班牙語學校；毗鄰的San Juan La Laguna則滿佈色彩繽紛的裝飾與壁畫，充滿拉丁美洲風情，隨處都是打卡位。

華麗國鳥羽毛 古時珍貴如翡翠

阿蒂特蘭湖一帶生物多樣性極其豐富，擁有多達236種鳥類。如想參加生態遊觀鳥，首選是位處湖泊南邊的城鎮Santiago Atitlán。清晨5時，我跟隨導遊前往火山上的雲霧森林，為的是探尋國鳥鳳尾綠咬鵑（Quetzal，又譯格查爾鳥）。鳳尾綠咬鵑對危地馬拉的文化意義重大，牠的綠色尾羽被視為與瑪雅原住民尊敬的神祇「羽蛇神」（Quetzalcoatl）有關聯。就算未看到國鳥真身，來到危地馬拉也必聽過牠的名字，因為當地貨幣格查爾的名字正是源自這種雀鳥。在古時，牠美麗的羽毛甚至被當作交易媒介，被視為與翡翠一樣珍貴。

我們走上阿蒂特蘭火山南側山坡的Tepepul自然保護區，從高處一覽湖景，行經流水瀑布，近距離接觸大自然。導遊沿途講解鳳尾綠咬鵑習性，牠們的主要食糧是牛油果和漿果，也會進食細小昆蟲及蜥蜴。

步行了個多小時，終於來到一處鳳尾綠咬鵑聚居的森林，深山中雲海繚繞，寧靜山谷中響起鳴叫聲。我們拿着望遠鏡屏息以待，終於看到期待已久的華麗身影——頭頂戴着綠色皇冠，前胸的紅色羽毛在一片植物中特別吸睛，藍綠色尾羽在微風中搖曳。牠們張着黃色嘴巴，圓黑的大眼晴，樣子可愛極了。我們按捺住興奮靜心觀察，牠們時而整理羽毛，時而尋找果實。數隻雄鳥忽然展翅，在山谷中繞圈飛翔，飄逸的長尾在陽光下格外優雅。導遊笑說我們運氣好，恰好碰上雄鳥在求偶，上演一場飛行表演。1至2月正值求偶季節，3至6月則是築巢及繁殖季節，最大機會看到牠們的真身。

導遊說，這一帶樹木正面臨非法砍伐，影響鳳尾綠咬鵑的棲息地。因此，環保人士正積極教育當地伐木者，希望他們運用對大自然的知識，轉而從事生態旅遊成為導遊，以保育這片森林。

Birding Atitlan Expeditions

價錢：550格查爾（約553港元），4小時，包括導遊及交通

網址：www.atitlanexpeditions.com

黃金山啟發創作 回味《小王子》世界

來到湖的西邊，則有聞名於背包客圈子的小鎮San Marcos La Laguna。這裏被旅人稱為「靈性小鎮」，因為鎮上有不少身心靈及瑜伽活動，讓旅人靜修冥想，更吸引不少嬉皮士前來聚集交流音樂和手工藝。而我造訪這裏，則為了尋找法國經典童話《小王子》的創作靈感。

《小王子》開場有這樣一幕：作者自述小時畫了一張「吞了大象的蛇」，大人卻認為那只是「一頂帽子」，以此慨嘆大人成長後變得無聊，失去想像力與幽默感。作者安東尼‧聖修伯里（Antoine De Saint Exupéry）本身是飛行員，1938年在危地馬拉城出發前往南美洲時，飛機意外墜毁，他因受重傷而留在當地治療。有說他在阿蒂特蘭湖休養期間，因看到「黃金山」（Cerro de Oro）的形態而獲得靈感，創作出「蛇吞大象」的情節與插畫，成為書中其中一個標誌場景。San Marcos La Laguna的地理位置絕佳，不但擁有最美麗的湖景，更可清晰看到黃金山的全貌，拿着書中插畫與山巒線條對照，彷彿置身於《小王子》的童話世界。●

●旅遊錦囊

入境要求：持香港特區護照須申請簽證

匯率：1格查爾約兌1.01港元

航班：香港現時沒有直航機往返危地馬拉，可於美國洛杉磯轉機至首都危地馬拉城。7月份往返香港與洛杉磯，國泰航空票價約14,461港元起（連稅及燃油附加費）

交通：從危地馬拉城乘小巴前往阿蒂特蘭湖小鎮San Pedro La Laguna，車程約4小時

文：洪慧冰（獨立旅遊記者，現旅居拉丁美洲）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

相關字詞﹕小王子 湖區 鳳尾綠咬鵑 阿蒂特蘭湖 生態遊 危地馬拉 旅遊

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