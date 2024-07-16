傳承晚宴：師徒四手展粵菜時尚味道

當中有幾道亮點菜式值得細味，例如「燒海膽椒鹽豆腐」，劉秉雷將豆腐炸至金黃香脆，綴以炙燒至表面微焦的日本海膽，甘甜中帶煙熏香氣，美味！又如佛跳牆般的「罐燜海味」，以白沙蜆煮成清湯，再加入白螺、蟶子王、鮮鮑魚和珍珠貝等海鮮燜焗，umami的鮮味都融於湯汁裏。

另一邊廂，Jayson將天龍軒招牌菜「花雕蛋白蒸蟹鉗」結合萬豪金殿的「金影玉玲瓏」，演化成「金影花雕蛋白富貴蝦」，嫩滑的蛋白配以鮮爽富貴蝦，席前再削下烏魚子碎，散發誘人鹹香。「多籽脆皮帶子膠釀關東遼參」則是他向師父致敬之作，運用劉秉雷傳授的蟹子汁和烹調海參的技法，將鮮美帶子膠釀入遼參之中，炸至外層薄脆、內裏爽滑後，再配以特調龍蝦泡沫醬汁，昇華味道。

整個菜單的起承轉合，由兩師徒高手過招，梅花間竹各發一辦。●

「粵味傳承」四手晚宴

日期：7月18日（天龍軒）

7月25日（萬豪金殿）

價錢：每位$1888；每位另加$1500可享品酒嘗味配搭；另加一

查詢：2263 2270（天龍軒）

2810 8366（萬豪金殿）