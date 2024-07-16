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孖住多啦A夢吃喝玩樂 人人期望可達到

【明報專訊】今個夏天，香港的頭號盛事當然是多啦A夢，多啦A夢，多啦A夢，重要的事講三次。

全城期待的「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展（香港）終於揭幕，雖然收費區門票早已售罄，但公眾仍有機會經網上預約取得免費展區的入場券，而粉絲們更可到期間限定主題Café，大啖大啖地將「多啦A夢」吞下肚，投入100％的多啦A夢世界。

期間限定美食 大啖吞下多啦A夢

「100%多啦A夢&FRIENDS」展覽的室內展廳設於K11 MUSEA商場6樓，參觀完畢，就可直接到地面餐廳Artisan Lounge by LUBUDS，走進「100%多啦A夢限定主題 Café」，享受以多啦A夢經典元素創作的特色美食。

要數多啦A夢最愛的美食，自然少不了豆沙包（Dorayaki，日本稱銅鑼燒）。看過多啦A夢漫畫／動畫的人都必定知道，這個圓圓扁扁的豆沙包一直是其至愛，在其中一集的故事裏，多啦A夢曾在「快速吃掉30個豆沙包」比賽中獲獎。今次的期間限定主題Café供應的美食，當然也包含了這個深入民心的豆沙包。

召喚鈴化身龍蝦三文治

在豆沙包紅豆班戟（$118）上，兩個豆沙包分別印上召喚鈴和多啦A夢圖案，剛上桌時，豆沙包散發着淡淡焦香。餐廳負責人、LUBUDS總經理周俙佁（Berfa）說，每個豆沙包上的圖案並非倒模出來，而是把現場煎好的豆沙包（班㦸）逐一烙上圖案。更有趣的是，豆沙包旁邊還趴着一隻「多啦A夢」！這是廚師特意設計的多啦A夢「背影」，在淺藍色馬卡龍上綴以一個紅色糖豆作尾巴，並用白色忌廉模仿兩隻圓圓的小腳。同時還配有雪糕，冰涼解暑。

除了豆沙包，多啦A夢還有一個心愛的黃色小鈴鐺，這原本是用來吸引和召喚附近的貓，後來鈴鐺壞了，但多啦A夢依然保留，還把它繫在一個紅色項圈上，看起來像個小領結，從此成為其經典造型的一部分。這次展覽還特別將召喚鈴賦予「可以召喚朋友」的功能。而100%朋友召喚鈴龍蝦牛油果三文治拼薯條（$198），其三文治上烘有「100」的字樣呼應展覽主題「100%多啦A夢&FRIENDS」，「100」中間的「0」正好畫成召喚鈴的模樣。此三文治以烘過的麵包夾着生菜、番茄、牛油果，入口清爽，加上用料十足的龍蝦肉，令人想一啖吞往肚裏去。

荔枝梳打重現經典藍色

Berfa提到，多啦A夢總公司的標準很高，尤其對多啦A夢在餐飲上的形象要求非常嚴格，因此是次設計的多啦A夢餐飲均經多次測試，期望每一款食品和飲品上的多啦A夢形象都呈現出最高的還原度，希望給粉絲一個驚喜。好像多啦A夢荔枝梳打（$78），餐廳團隊以可食用色素將梳打汽水調配成清透鮮艷的藍色，重現多啦A夢的經典藍色形象。團隊甚至細緻到連飲管都配上藍白相間的顏色，實在叫人興奮。呷一啖，梳打汽水混合了荔枝微甜的味道，加入冰塊相當適合夏日解暑。●

100%多啦A夢限定主題 Café

供應日期：即日至8月30日

供應地點：Artisan Lounge by LUBUDS（K11 MUSEA G層）

查詢：2601 3428

尖沙嘴睇巡迴展打卡攻略

雖然「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展（香港）收費區門票一早售罄，但大家仍可經預約取得免費展區的入場券一睹萬人迷多啦A夢的風采。由於各展區的入場方式也有不同，為免到時撲空，不妨在入場或預約前先看看以下打卡攻略。

一、4大展區入場方式

是次展覽共分為4大區域，包括收費展區的戶外區「100%多啦A夢空中樂園」、室內區「100%多啦A夢動漫藝術展覽廳」，以及兩個戶外免費展區「100%多啦A夢户外展區」及「100%星光大道」。

收費區開場前30分鐘換手帶

收費展區位於Victoria Dockside，戶外與室內展覽均設於6樓。入場前，記得準備好QR code門票，每場開場前30分鐘可換領手帶及紀念品，展區所有範圍均以手帶記認。

˙收費展區

動漫藝術展覽廳：17組雕塑首展示

室內的「100%多啦A夢動漫藝術展覽廳」展出多幅官方授權原畫復刻作品、大長篇及精選電影場景，以及17組首次展示的雕塑任打卡；更有3個播放動畫影片的體驗空間，包括日本著名動畫公司「Shin-Ei Animation」為香港度身訂做的原創動畫，以影像延伸及投射技術製成的「無限多啦A夢世界」，以及利用3D光雕投影令大家猶如走進大雄房間的「大雄的漫畫閱讀房間」。不過要留意所有影像體驗範圍均不准拍攝，大家最好放下手機，細心欣賞。

空中樂園：36個立體趣怪雕塑

戶外區「100%多啦A夢空中樂園」展示了36個電影及趣怪造型的多啦A夢，包括番薯、豆沙包、肌肉美男、大雄與多啦A夢混合體等。

˙免費展區

商場地面：逢周二中午12時預約入場

免費展區「100%多啦A夢戶外展區」位於K11 MUSEA地面，不設現場輪候入場，只限已購買收費區門票的人或已免費預約人士入場。上述兩類人士均可逢周二中午12時透過Klook系統預約入場名額；而買了收費區門票的人也可憑即日手帶排隊輪候入場，但輪候時間難估計。

大會建議大家準備好預約QR code並於K11 MUSEA的士站附近等候進場。這展區最矚目的要數號稱全球最高、達12米的多啦A夢充氣雕塑，其周邊亦有34個動漫多啦A夢，以及10個多啦A夢親友的1：1原大雕塑。

「星光大道」：毋須預約或購票

免費展區「100%星光大道」毋須預約或購票，大家可由港鐵尖東站P1出口或從星光大道近尖東一段（近麥兜雕塑）入場。大家可看到多啦A夢與好友大雄等穿上禮服，沿星光大道陪伴13個香港電影工作者漫畫化的人形立牌走「藍」地氈。

二、星光大道附近實施人流管制

為了令大家行程更順暢，由即日至8月11日免費展區開放期間，星光大道附近一帶將實施單向人流管制。而為免大家聚集同一區域太久造成擠擁，在收費區更有「指定時限內離場獎勵」，於限時內離場的觀眾，可在兩個收費展區出口獲贈小禮物。

三、6樓期間限定店寄存服務

K11 MUSEA 6樓「100%多啦A夢動漫藝術展覽廳」入口旁及地下「100%多啦A夢户外展區」旁G33店均設期間限定店，6樓店只開放收費區持票人士選購，選購後亦可享大會提供的貨品寄存服務，不用拿着大包小包觀賞展覽。至於地下的期間限定店則向公眾開放，毋須持票及預約進場。此外大家亦可在網站DDTStore.com購買相關紀念品。●

「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展（香港）

日期：即日至8月11日（收費區至8月18日）

網址：doraemon100.com

「100%多啦A夢戶外展區」免費入場預約：

s.klook.com/100_doraemon_gf_tc

文：顏燕雯、實習記者周可欣

編輯：梁小玲

美術：朱勁培

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com

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