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健康

小事優柔寡斷 大事拖得就拖？ 練決斷力趕走拖延

【明報專訊】你有沒有選擇困難症？小事猶豫不決，大事畏首畏尾？

決策是我們日常生活中的常規過程，決斷能力對個人成長和幸福感都十分重要。懂得適當下決定及具備實行能力，是獨立的一個指標。然而，有些人在日常生活不同範疇均感到難以下決定，出現優柔寡斷的狀况。

根據文獻，優柔寡斷（indecisiveness）是指一種「在不同情况下均難以作出決策」的個人特徵。研究顯示，優柔寡斷情况較嚴重的人，通常需要更多時間和更大認知能力來落實各種決定，容易懷疑自己的決定是否最佳選擇，為此感到沮喪，並且普遍傾向避免決策。同時，他們往往因為需要下決定而感到壓力和焦慮，亦為已落實的決定表現後悔及擔憂。更重要的是，優柔寡斷往往造成決策疲勞，為成長帶來不少負面影響，例如精神緊張、負面情緒及嚴重拖延。

推遲重要任務 臨尾急就章

拖延（procrastination）是指一個人專注於不太緊急、更有趣或更容易的活動，而不必要地推遲重要任務，導致任務到最後一刻才匆忙完成。儘管預料到延遲會帶來更糟糕的結果，但仍自願延遲。

如上文所言，優柔寡斷的人在下決定時，往往因為種種不確定因素，內心充滿不安和壓力，很容易出現拖延的狀况。事實上，這有可能是無意識的個人防備狀態，藉以逃避決策所帶來的心理負擔。然而，若長期處於拖延狀態，不僅會限制個人的潛力發揮，並且影響成長，導致抑鬱或其他精神問題。相反，具有果斷特質的人，自我效能感較強，能夠為日常生活不同範疇訂立清晰而合理的目標及計劃；他們的抗逆力亦較高，能夠面對錯誤與失敗。因此，優柔寡斷與拖延並不是一種病，但卻影響了生活質素。

父母嚴厲管教催谷 惡性循環

阿天（化名）是一名大專學生，身為獨子的他成長於一個傳統中產家庭，父母均是專業人士。阿天自小學開始，便被安排參加不同的補習班，一周7天都排滿；還要參加不同課外活動，藉以提升父母口中的「個人資本」，增加升讀心儀中學的機會。此外，阿天媽媽管教嚴厲，阿天形容為絕對的「一言堂」，不論是日常飲食及衣著安排，升學或選科，阿天都不可以違抗媽媽的意願，否則媽媽會不停「精神虐待」，如指罵呼喝或是減少他的休息時間。同時，阿天由高小開始出現濕疹，以及緊張時咬手指的習慣。

阿天雖然順利升讀一所傳統名校，但中三開始感到學業壓力，成績下滑。此時，父母的管教變得更嚴厲，不單取消他所有課外活動，還增加補習時間，媽媽更辭掉工作，留在家中督促學習。同時，每有家庭聚會，父母及親友便把阿天與其他表兄弟比較，令阿天倍感壓力。阿天憶述他由高中開始出現拖延的狀况，每天總要到深夜才草草完成家課。

拖延影響成績 患抑鬱休學

最後，阿天在拉扯下完成高中課程，但因成績不理想只能升讀大專課程。父母對此甚為不滿，親子關係日漸疏離。同時，阿天的拖延狀况比中學時期更嚴重，而大專的功課及考試多集中於學期尾段，阿天不能如期完成大部分科目的功課，考試成績亦不如人意，最終更因為嚴重抑鬱而需要休學1年，接受藥物治療及輔導介入。

阿天的故事並不是單一事例。在節奏快且充滿競爭的時代中，很多家長心中充滿不安與擔憂，害怕孩子趕不上進度、被比下去，或擔心自己會做錯決定。我從事青少年及家庭教育工作多年，經常聽到教師及家長抱怨孩子，總是拖延到最後一刻或過了死線才處理好重要的事情，完成品的質素往往不符預期。因此，家長在教養過程中充斥着矛盾：一方面明白孩子獨立的重要，另一方面卻常常不由自主地過早、過多地介入孩子們做決定的過程。

青春期開始學習做決定

事實上，年輕人由青春期開始，必須學習在日常生活不同方面做出各種決定，例如學習、人際關係和生涯規劃等。根據家庭生態模型理論和大量研究指出，正面的家庭因素，如適當的家長行為管教（parental behaviour control）及親子關係，有助於年輕人建立決斷力及學懂為自己的決定承擔後果和責任。相反，負面的家庭因素，如對孩子心理控制（parental psychological control），則嚴重影響孩子的個人心理成長。

文：羅綺雯（香港中文大學社會工作學系講師）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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