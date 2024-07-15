明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

健康

養生帖：長者腎好，身體才好

【明報專訊】香港是世界上最長壽地區之一，除了與地區經濟水平、醫療衛生、社會福利等良好條件有關之外，個人生活方式、基因等因素也密切相關。

隨年紀增長，身體會逐漸出現易於疲勞、腰膝痠軟乏力、夜尿增多、失眠健忘、耳鳴耳聾等一系列徵狀，從中醫角度看，這些徵狀是由腎虛而導致。腎主藏精，是人體最重要臟腑之一，而精是人體全身陰陽根本。因此，長者養生保健關鍵在於補腎。腎好，身體才好。

每日足浴 按穴增腎臟功能

適合長者養生的方法很多，以下介紹一些常用方法：

1.飲食調理：適當選用對腎臟功能有益的食物，如黑豆、黑芝麻、核桃等

2.養生保健：適當休息，避免過度疲勞；同時做適量運動，如散步、太極拳、八段錦等，以維持機體活力

3.足浴和穴位按摩：每日足浴，以促進血液循環；按摩特定穴位促進腎的運行，增强腎臟功能，如：湧泉穴

4.中藥：具補腎作用的藥物很多，根據長者具體情况可適當選擇六味地黃丸、杞菊地黃丸、腎氣丸、固本延齡丸等，緩解腰膝痠軟無力、耳鳴耳聾、視物昏花、怕冷、尿頻等徵狀

5.藥膳：可參考下列湯水

固本培元牛尾湯（6至8人分量）

食材：牛尾600克、洋葱1個、番茄3個、紅蘿蔔半條、西芹1條、香葉2片、白胡椒粒及鹽適量

中藥材：熟地黃10克、山茱萸10克、山藥10克、杜仲10克、巴戟天10克、覆盆子10克、菟絲子10克

做法：

1.牛尾切塊後汆水

2.番茄、洋葱、紅蘿蔔和西芹切成大塊

3.香葉、中藥材清洗乾淨

4.將上述1至3材料放進鍋裏，加2升清水，用大火煮至沸騰後轉小火煮2小時，用鹽和白胡椒粒調味

功效：固本培元、滋陰腎陰腎陽、補髓填精、強精健骨

註：食療僅供參考，如有任何疑問，可向註冊中醫查詢

文：劉玉萍（香港大學專業進修學院高級課程主任）

（中醫以人為本，強調「治未病」，從起居生活、運動娛樂、食療藥膳，保健養生）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

相關字詞﹕劉玉萍 補腎 養生 長者 養生帖

上 / 下一篇新聞