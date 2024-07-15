尿頻滲漏現肚腩 子宮卵巢或藏瘤

專家提醒，腹部隆起未必是脂肪積聚，小心是子宮或卵巢問題引起；而泌尿科問題亦可能與婦科腫瘤有關。女士們要認清子宮肌瘤、卵巢水瘤、朱古力瘤，甚至癌腫瘤的症狀，切勿掉以輕心。

六旬婦肌瘤愈來愈大 腹墜腰痛

過去數年因受新冠疫情影響，不少女士因擔心染疫而避免出入醫務所，未有依時接受婦科檢查。婦產科專科醫生李文軒指出，一名年逾六旬病人，雖知自己患有子宮肌瘤，但過去數年一直拖延不處理，肌瘤愈來愈大導致腹部又重又墜，腰部亦疼痛，最終開刀將肌瘤切除。「很多女性以為停經後便毋須每年驗身，這觀念並不正確。」年過25的女士應每年主動安排婦科檢查，如超聲波檢查，最少每3年接受1次抹片檢查。一旦發現異常情况，應遵循醫生建議監察病情或接受治療。

肌瘤壓迫膀胱 引發慢性尿瀦留

泌尿外科專科醫生林建文指出，曾有女病人因小便異常求醫，她經常有尿意、感覺排尿不清，出現慢性尿瀦留。引起慢性尿瀦留的原因有很多，包括糖尿病、神經系統疾病；另外，由於膀胱位於子宮前方，這名病人因子宮肌瘤壓迫膀胱引發慢性尿瀦留，最終轉介婦科跟進。

李文軒教大家認清子宮肌瘤、卵巢水瘤、朱古力瘤、癌腫瘤的症狀。

子宮肌瘤 向外長尿頻 向內長經血多

症狀：經血量大、經痛、便秘、不孕、尿頻

子宮肌瘤十分常見，李文軒指出，約三至四成女士會有子宮肌瘤，若肌瘤只有1至2厘米，一般沒有明顯病徵。但當肌瘤變大或向外生長，患者可能感到腹部有下墜感、背痛，甚至有可能壓迫膀胱或腸道，引起尿頻、大便稀爛等情况。若肌瘤向內生長，則會出現經血過多。肌瘤可生長逾20厘米，重達4公斤，尤其患者如經常服用含激素的食物或營養補充品，肌瘤會愈長愈大。

子宮肌瘤若沒壓迫子宮腔，通常沒有病徵，可持續觀察；當持續增大且影響生活，便應考慮手術切除。

子宮腺肌症/朱古力瘤 性交痛 血崩

子宮腺肌症症狀：經血量大甚至血崩、嚴重經痛、子宮腫大、不孕、性交疼痛

朱古力瘤症狀：經血量大、經痛、異常出血（如兩次經期之間不規律出血）、慢性盆腔痛和下背痛、性交疼痛、懷孕困難、大小便疼痛或出血

子宮腺肌症和朱古力瘤都是子宮內膜異位症的一種。李文軒解釋，正常子宮內膜生長在子宮內壁，隨月經周期變化，子宮內膜脫落，形成經血從陰道排出。若子宮內膜異常地生長在子宮肌肉層，導致發炎、子宮肥大，引發子宮腺肌症，又稱子宮腺肌瘤。若子宮內膜異常生長在卵巢上，不能正常排出，積聚充血形成囊腫，就是大家經常提及的朱古力瘤。

子宮腺肌症或朱古力瘤患者，會有經痛、經血過多甚至血崩等情况。不少女士認為經痛是平常事，但嚴重經痛，即使服用止痛藥仍無法紓緩，影響日常生活，就可能是身體警號，應盡快求醫。

病情輕微者，可採用保守治療，透過口服避孕藥、注射避孕針、荷爾蒙治療等，控制增生和改善經痛。當朱古力瘤大過5厘米，生長速度快，出現下腹劇痛或腫瘤指數異常，便應採取單孔或多孔腹腔鏡切除手術。而子宮腺肌瘤邊界不明顯，年輕仍打算生育的患者，建議手術切除腺肌瘤，盡量保留子宮；若屬瀰漫性腺肌症，需以手術將子宮壁切薄。

卵巢水瘤 愈長愈大 提防惡性

症狀：盆腔疼痛及有壓迫感、腹圍變粗或腹部有異物感、月經紊亂、惡心或嘔吐、性交疼痛

女性每月排卵周期，卵子成長過程中會有液體聚集形成濾泡，大多數為功能性，通常在1至3個月內自行消失。但極少數情况下，濾泡沒有消失且變大，形成水瘤。

水瘤若屬良性，直徑小於5厘米，建議持續觀察，未必需要即時處理；但水瘤沒有縮小或消失，可考慮用腹腔鏡手術摘除。若愈長愈大，有下墜感，則要提防是否惡性腫瘤，需要進一步檢查。

卵巢癌 位於盆腔深處 早期不易發現

症狀：小便頻密、大便困難、性交疼痛、腰背痛、腹脹

卵巢癌位於盆腔深處，早期不容易發現。但如有家族病史、未曾懷孕、55至75歲或已達更年期女性就需注意。

文：彭彥怡

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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