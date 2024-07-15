明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

健康

尿頻滲漏現肚腩 子宮卵巢或藏瘤

【明報專訊】女士經常感到肚脹脹，以為是脂肪纏身，努力節食做運動，奈何「肚腩」仍在。或人到中年，女士出現滲尿或尿頻，以為是老化徵兆。

專家提醒，腹部隆起未必是脂肪積聚，小心是子宮或卵巢問題引起；而泌尿科問題亦可能與婦科腫瘤有關。女士們要認清子宮肌瘤、卵巢水瘤、朱古力瘤，甚至癌腫瘤的症狀，切勿掉以輕心。

六旬婦肌瘤愈來愈大 腹墜腰痛

過去數年因受新冠疫情影響，不少女士因擔心染疫而避免出入醫務所，未有依時接受婦科檢查。婦產科專科醫生李文軒指出，一名年逾六旬病人，雖知自己患有子宮肌瘤，但過去數年一直拖延不處理，肌瘤愈來愈大導致腹部又重又墜，腰部亦疼痛，最終開刀將肌瘤切除。「很多女性以為停經後便毋須每年驗身，這觀念並不正確。」年過25的女士應每年主動安排婦科檢查，如超聲波檢查，最少每3年接受1次抹片檢查。一旦發現異常情况，應遵循醫生建議監察病情或接受治療。

肌瘤壓迫膀胱 引發慢性尿瀦留

泌尿外科專科醫生林建文指出，曾有女病人因小便異常求醫，她經常有尿意、感覺排尿不清，出現慢性尿瀦留。引起慢性尿瀦留的原因有很多，包括糖尿病、神經系統疾病；另外，由於膀胱位於子宮前方，這名病人因子宮肌瘤壓迫膀胱引發慢性尿瀦留，最終轉介婦科跟進。

李文軒教大家認清子宮肌瘤、卵巢水瘤、朱古力瘤、癌腫瘤的症狀。

子宮肌瘤 向外長尿頻 向內長經血多

症狀：經血量大、經痛、便秘、不孕、尿頻

子宮肌瘤十分常見，李文軒指出，約三至四成女士會有子宮肌瘤，若肌瘤只有1至2厘米，一般沒有明顯病徵。但當肌瘤變大或向外生長，患者可能感到腹部有下墜感、背痛，甚至有可能壓迫膀胱或腸道，引起尿頻、大便稀爛等情况。若肌瘤向內生長，則會出現經血過多。肌瘤可生長逾20厘米，重達4公斤，尤其患者如經常服用含激素的食物或營養補充品，肌瘤會愈長愈大。

子宮肌瘤若沒壓迫子宮腔，通常沒有病徵，可持續觀察；當持續增大且影響生活，便應考慮手術切除。

子宮腺肌症/朱古力瘤 性交痛 血崩

子宮腺肌症症狀：經血量大甚至血崩、嚴重經痛、子宮腫大、不孕、性交疼痛

朱古力瘤症狀：經血量大、經痛、異常出血（如兩次經期之間不規律出血）、慢性盆腔痛和下背痛、性交疼痛、懷孕困難、大小便疼痛或出血

子宮腺肌症和朱古力瘤都是子宮內膜異位症的一種。李文軒解釋，正常子宮內膜生長在子宮內壁，隨月經周期變化，子宮內膜脫落，形成經血從陰道排出。若子宮內膜異常地生長在子宮肌肉層，導致發炎、子宮肥大，引發子宮腺肌症，又稱子宮腺肌瘤。若子宮內膜異常生長在卵巢上，不能正常排出，積聚充血形成囊腫，就是大家經常提及的朱古力瘤。

子宮腺肌症或朱古力瘤患者，會有經痛、經血過多甚至血崩等情况。不少女士認為經痛是平常事，但嚴重經痛，即使服用止痛藥仍無法紓緩，影響日常生活，就可能是身體警號，應盡快求醫。

病情輕微者，可採用保守治療，透過口服避孕藥、注射避孕針、荷爾蒙治療等，控制增生和改善經痛。當朱古力瘤大過5厘米，生長速度快，出現下腹劇痛或腫瘤指數異常，便應採取單孔或多孔腹腔鏡切除手術。而子宮腺肌瘤邊界不明顯，年輕仍打算生育的患者，建議手術切除腺肌瘤，盡量保留子宮；若屬瀰漫性腺肌症，需以手術將子宮壁切薄。

卵巢水瘤 愈長愈大 提防惡性

症狀：盆腔疼痛及有壓迫感、腹圍變粗或腹部有異物感、月經紊亂、惡心或嘔吐、性交疼痛

女性每月排卵周期，卵子成長過程中會有液體聚集形成濾泡，大多數為功能性，通常在1至3個月內自行消失。但極少數情况下，濾泡沒有消失且變大，形成水瘤。

水瘤若屬良性，直徑小於5厘米，建議持續觀察，未必需要即時處理；但水瘤沒有縮小或消失，可考慮用腹腔鏡手術摘除。若愈長愈大，有下墜感，則要提防是否惡性腫瘤，需要進一步檢查。

卵巢癌 位於盆腔深處 早期不易發現

症狀：小便頻密、大便困難、性交疼痛、腰背痛、腹脹

卵巢癌位於盆腔深處，早期不容易發現。但如有家族病史、未曾懷孕、55至75歲或已達更年期女性就需注意。

文：彭彥怡

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com

相關字詞﹕卵巢癌 朱古力瘤 卵巢水瘤 子宮肌瘤 婦科病 健康專題

上 / 下一篇新聞