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俠醫仁心：一分的堅持

【明報專訊】「書生型外科醫生」是我認為對自己最貼切的形容。

在外科培訓時，我已發現自己無法駕馭一些需要較大體力的手術，如處理創傷性大腿骨折，需要做急症手術嵌入大型金屬支架。當我還是初級醫生當值時，在師兄的指導下花了15分鐘仍未能把金屬支架嵌入骨髓中。

可能自己用在讀書、繪畫和靜態活動的時間較多，年少時我已感覺自己是運動白癡，既不喜歡地獄式的體能鍛煉，亦抗拒有身體碰撞的球類運動，唯一有興趣的是網球和行山，因網球運動的距離差不多是所有運動中最遠，而行山則能欣賞香港美麗的山色！

在網球明星中，我特別欣賞費達拿（Roger Federer）。他在網球場上競賽時既展現出紳士般的姿態，亦多次在比賽中奪得大滿貫獎盃，在球場外亦參與多項不同國家的慈善活動！退役後，他最近獲達特茅斯學院（Dartmouth College）頒發榮譽博士銜頭。他在對畢業生的演說中，分享在網球生涯中領悟出的3個人生道理，包括：1.「做事毫不費力只是一個神話」；2.「這只是一分」的心態；3.「網球永遠不可能成為全世界」。

以上3點當中，我對第一點特別感到共鳴。要把每件事情做到最好，一定要付出努力。我們觀賞世界冠軍網球比賽時，看似不費吹灰之力，卻看不到網球員在練習時所付出的時間和努力，就像在網絡視頻上看到經驗老到的外科醫生手術操作一樣，流暢的手術背後可是經過多年的鍛煉！

「有時治癒，經常緩解，總是安慰」

更重要的是切勿抱着「這只是一分」的心態！費達拿在職業生涯的1526場單打比賽中，贏得近八成比賽，卻只能取得當中54%分數！這代表頂尖球手如費達拿也每每面對得一分時便輸一分的挑戰，意味着世界上最出色的人往往能在面對失敗時收拾心情，重整旗鼓，保持專注和鬥心。醫生也不能在做每個決定前準確地預測治療的效果。過去20年我醫治食道癌病人時，都會根據臨牀醫學研究和指引採取最大成效的綜合治療，包括手術、化療和電療，但最終仍有病人敵不過癌症復發而死亡，這現實卻不應影響我們陪伴每個病人抗癌的決心，和為着提升治療效果而努力研究！

「有時治癒，經常緩解，總是安慰。」( To cure sometimes, to relieve often, to comfort always.）醫生每次為病人診斷和治療，都應該全力以赴，就像要為爭取每一分而努力，但競爭這一分時間過後，不論輸贏都應該放下和向前看。過去在醫學研究上的成功，未能保證未來發展中的突破！為病人的健康繼續奮鬥，即使未能治癒，也要為病人緩解和給予安慰！

文：趙偉仁（中大醫學院院長）

（愛手術、愛教學、愛創新、愛機械人、愛畫畫。中大醫學院院長趙偉仁分享對生命的百般熱愛，隔周刊出）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[健康]

相關字詞﹕費達拿 中大醫學院院長 趙偉仁 俠醫仁心

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