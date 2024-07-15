中醫意見：刮痧消暑 按穴紓緩不適

很多人對刮痧有誤解，以為刮得愈大力，愈紅甚至變紫則效果愈好，其實皮膚不同顏色反映不同問題。呈淡紅色或鮮紅色，代表體內有熱邪或暑氣；若是偏紫紅色，即是體內有氣血瘀阻，循環不通。另外，不是所有人都能起痧，「如本身氣虛，無法將邪氣逼出體表，難以出痧；又或病情隱於深處，刮痧也不能處理」，因此不建議盲目用力、「狠毒」地刮，否則影響外觀之餘，身體亦需要較長時間和較多氣血修復。

小朋友、體弱長者、本身有皮膚問題如濕疹、牛皮癬，或BMI很低的人，都不適合刮痧，血小板量較低的人亦不宜，因刮痧是一個出血過程，身體或較難修復，有需要應找專業人士刮痧。

如怕痛，或怕刮痧令皮膚左一處紅、右一處紫，平日可按壓穴位，紓緩暑熱帶來的不適。蕭驪珣建議下列穴位按摩，按需要可分別按3至5分鐘：

˙大椎穴

功效：升陽益氣，退熱補虛，若此穴受寒易影響身體溫度調節，或頭痛、頸痛

˙內關穴

功效：紓解食慾不振、氣候引起的胃部不適

˙曲池穴

功效：疏風清熱，紓緩夏日中暑時的高燒、潮熱等症狀

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