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健康

消暑誤區：風扇吹臉可致面癱 薄荷噴霧無助降溫

【明報專訊】楊：楊小鳴（急症科專科醫生） 蕭：蕭驪珣（註冊中醫）

便攜風扇仔款式愈出愈方便，由手持「進化」到掛頸就能送來涼風。不過內地曾有男童戴着掛頸風扇午睡，睡醒後出現面癱，與風扇仔有沒有關係？

蕭：在中醫角度，面癱與風邪有關；天氣炎熱時毛孔打開，風邪有機可乘。當風邪吹到臉上，進入足陽明經和手太陽經時，容易引起臉部歪斜的症狀。不建議長期吹風扇，尤其是大汗淋漓時，亦不宜對正臉部、頭部、頸部等部位吹風，否則容易產生偏頭痛、感冒；長者應避開關節部位，否則易致關節僵硬，產生痛症；小朋友不宜將風扇放入衣服內對着肚皮吹，避免肚痛。在室內時可把風扇向牆方向擺放，透過將周圍的溫度降低，幫助散熱。

楊：面癱又稱貝爾氏麻痹症，即控制臉部肌肉的第7條神經線發炎，暫未知成因，可能與神經線受損、受壓、出現腫瘤等有關，令到患者無法控制臉部肌肉。男童用掛頸風扇後出現面癱，可能是被風扇壓到臉部神經，使神經線受損，不建議睡眠時使用掛頸風扇。另外，使用手提風扇時亦要小心，若風扇曾受猛烈撞擊、跌過地上，電池結構或已受損，使用時可能引起爆炸或火災。

退熱貼降溫 貼頸勝額頭

退熱貼貼額頭，散熱效果最理想？

楊：退熱貼雖清涼，但降溫成效沒有風扇明顯，如想增加降溫效果，可貼在血液流量大、血管貼近皮膚的位置，如頸部兩側、腋下、大腿等，當血液循環流動，接觸到冰涼物質時，就可較快將熱力帶走，冷卻血液，達到散熱效果。

蕭：退熱貼貼在皮膚，屬物理性降溫，相比起額頭，貼在頸後大椎穴或手腕內關穴（詳見「中醫意見」），效果更佳。不過，將冷藏過的退熱貼直接貼在穴位上，易造成不適，建議用濕毛巾抹腋下、頸部、大腿內側等位置，直接帶走汗水，更能幫助散熱。

冲凍水涼溫差太大 苦了心臟

薄荷噴霧噴在皮膚上「涼浸浸」，可助降溫？

楊：薄荷提供涼快感覺，是因為薄荷成分刺激到控制溫度的神經受體，錯誤發放信息，令人有涼快感覺，實際上身體並沒有降溫，只能讓人覺得舒服一點。

喝冰水、用凍水洗澡降溫效果明顯？

楊：兩者雖可幫助降溫，不過冲凍水涼非人人適合，需視乎身體情况，擔心溫差太大，血管大幅收縮增加心臟負荷，不建議長期病患嘗試。

蕭：不建議。雖然可帶來短暫的舒暢，但有可能導致陰暑，因本身毛孔擴張得很厲害，突然急速收縮，熱氣被焗在體內，無法順利排汗，身體或覺不適，甚至發冷；建議喝室溫水慢慢降溫，亦可補充電解質；洗澡前可用毛巾先抹汗，散去部分熱力。

[健康]

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